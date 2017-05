Krka v prvem četrtletju s 45,3 milijona evrov čistega dobička

Odločilna je bila rast v Ruski federaciji

11. maj 2017 ob 09:36,

zadnji poseg: 11. maj 2017 ob 10:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Družba Krka je v prvem četrtletju letos v primerjavi z lanskim letom povečala čisti dobiček za 38 odstotkov, na 45,3 milijona evrov. Čisti dobiček je povečala tudi skupina Telekom Slovenije.

Največji delež prodaje je skupina Krka ustvarila v vzhodni Evropi, kjer je prodaja dosegla 101,8 milijona evrov. "Odločilna je bila rast na Krkinem največjem posamičnem in hkrati ključnem trgu - v Ruski federaciji," so zapisali v družbi. V Rusiji so namreč prodali za 73,8 milijona evrov izdelkov, kar je 31 odstotkov več kot v primerljivem lanskem obdobju.

Po obsegu prodaje sta sledili srednja Evropa s 76,9 milijona evrov in zahodna Evropa z 71,7 milijona evrov. V jugovzhodni Evropi so prodali za 38,7 milijona evrov izdelkov in storitev, na domačem trgu pa 21,1 milijona evrov. Prodaja se je glede na lansko obdobje povečala v vseh regijah, razen v zahodni Evropi.

Na domačem trgu je prodaja dosegla 21,1 milijona evrov in bila za pet odstotkov višja kot v lanskem prvem četrtletju. Krka je z 9,2-odstotnim deležem ohranila vodilno mest med ponudniki zdravil v Sloveniji. Skupina je prodala za 264,4 milijona evrov zdravil na recept, kar je osem odstotkov več kot v istem lanskem obdobju, in za 30,9 milijona evrov izdelkov brez recepta oz. 13 odstotkov več.

Valutna izpostavljenost v ruskih rubljih

Gibanje valut je bilo v prvem četrtletju ugodno. Daleč največjo valutno izpostavljenost skupine predstavlja izpostavljenost v ruskih rubljih - v prvem četrtletju so ohranili politiko delnega zavarovanja tveganja ruskega rublja, s čimer zmanjšujejo volatilnost neto finančnega izida. Zaradi krepitve rublja so ustvarili pozitivne tečajne razlike, obenem pa tudi finančne odhodke iz terminskih pogodb. Upoštevajoč oboje je bil rezultat izpostavljenosti ruskemu rublju v prvem četrtletju pozitiven.

Skupina je v četrtletju za naložbe namenila 21,4 milijona evrov, od tega 18 milijonov evrov v obvladujoči družbi. Na Krkini osrednji lokaciji v Novem mestu gradijo razvojno-nadzorni center, ki bo ključna naložba za razvoj in zagotavljanje kakovosti v naslednjih letih. Njegova vrednost je ocenjena na 54 milijonov evrov, v objektu so že začeli nameščati laboratorijsko in tehnološko opremo, za uporabo pa bo pripravljen do konca leta.

Družba Krka je v četrtletju prodala za 312,2 milijona evrov izdelkov in storitev, kar je 19 odstotkov več kot v istem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja je znašal 45,7 milijona evrov, s čimer je bil za 16 odstotkov višji. Čisti dobiček je porasel za 38 odstotkov, na 45,3 milijona evrov.

Tudi Telekom povečal čisti dobiček

Skupina Telekom Slovenije je v prvem četrtletju ustvarila slabih 180 milijonov evrov prihodkov od prodaje, kar je dva odstotka več kot v istem obdobju lani. Čisti dobiček skupine Telekom pa se je povečal za 12 odstotkov, na 9,7 milijona evrov.

Zgolj družba Telekom Slovenije je medtem čisti dobiček v primerjalnem obdobju povečala za osem odstotkov, na 13,41 milijona evrov, medtem ko so čisti prihodki od prodaje narasli toliko kot prihodki skupine in konec četrtletja dosegli 164,08 milijona evrov.

Čisti prihodki od prodaje so višji predvsem zaradi višjih prihodkov na veleprodajnem trgu ter prihodkov širokopasovnih in IT-storitev, in sicer kljub nižjim prihodkom mobilnih naročnikov in predplačnikov zaradi prehodov na nove, za naročnike ugodnejše pakete, ter pričakovano padanje prihodkov klasične govorne telefonije zaradi nadomeščanja z mobilno in IP-telefonijo, so navedli v družbi Telekom.

Prihodki na mobilnem segmentu nižji

Podrobnejši podatki kažejo, da so bili prihodki na mobilnem segmentu končni trg nižji za 10 odstotkov, na fiksnem segmentu končni trg višji za tri odstotke, drugi prihodki in drugo trgovsko blago višji za 162 odstotkov, prihodki veleprodajnega trga višji za sedem odstotkov ter novi viri prihodkov višji za 20 odstotkov.

"Skupina Telekom tako uresničuje izvajanje sprejetega strateškega poslovnega načrta, v okviru katerega še naprej pretežni del naložb namenja posodobitvi, krepitvi in razvoju širokopasovnih optičnih omrežij ter mobilnega omrežja četrte generacije," so zapisali v Telekomu.

G. K.