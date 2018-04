Delavci podizvajalca SŽ-ja vračali denar za dni brez dela? V podjetju pravijo, da je šlo za posojila.

V Delavski svetovalnici opozarjajo na hude primere kršitev delovne zakonodaje pri podizvajalcih podjetij v državni lasti

11. april 2018 ob 11:48

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Društvu Delavska svetovalnica so opozorili na kršitve delovne zakonodaje pri podizvajalcih državnih podjetij in konkretno izpostavili podizvajalca Slovenskih železnic družbo Orsini1. V družbi kršitve zanikajo in napovedujejo tožbo proti Delavski svetovalnici. Slovenske železnice pa so s podizvajalcem sodelovanje prekinile.

Predstavnik Delavske svetovalnice Goran Lukić je dejal, da so "pregledali poslovanje konkretnega podjetja Orsini1, ki delavcem daje v podpis vprašljive pogodbe o zaposlitvi obenem pa morao delavci podpisati tudi izjave, ki so po naši oceni polne nepravilnosti. Zato od pristojnih pričakujemo, da bodo ustrezno ukrepali in preverili vse nepravilnosti." Med njimi je Lukić izpostavil, da se pogodba o zaposlitvi sklicuje na določbe Splošne kolektivne pogodbe o gospodarski dejavnosti, ki že od leta 2005 ni več v veljavi.

Goran Zrnić iz Delavske svetovalnice je ob tem poudaril, da so se delavci nanje obrnili zaradi tega, ker jim je podjetje Orsini1 dodalo posebno klavzulo po kateri morajo delavci delodajalcu vračati plačo za vse dni ko je slabo vreme in dela ne morejo opravljati. "Za deževne dni oziroma dni ko jim pada sneg so delavci tako morali delodajalcu vračati del dohodka kar v gotovini in če upoštevamo, da so prejemali minimalno plačo, si lahko predstavljate, kaj takemu delavcu, ki mora vrniti nekaj sto evrov, ostane za preživetje," je poudaril Zrnić.

Slovenske železnice že odpovedale pogodbo

"O teh nepravilnostih smo obvestili tudi inšpektorat za delo, kot tudi generalnega direktorja Slovenskih Železnic Dušana Mesa in ga obenem pozvali naj te delavce neposredno zaposlijo," je dejal Lukić in poudaril, da pričakujejo od inšpektorata, da bo vseibno pogodb preveril in ustrezno ukrepal.

So pa kot kaže ukrepali na Slovenskih železnicah, kot je dejal Lukić so po njihovih podatkih Slovenske železnice že prekinile pogodbo z družbo Orsini1 d.o.o. prav tako pa naj bi na železnicah že potekali tudi razgovori z delavci tega podjetja z namenom neposredne zaposlitve teh delavcev. "Slovenske železnice ob tem pozivamo naj preverijo poslovanje vseh podizvajalcev s katerimi sodelujejo," je poudaril Lukić

Zastopnik družbe Orsini1: Šlo je za posojila

Novinarske konference Delavske svetovalnice se je udeležil tudi Demiš Šaionski kot pooblaščenec družbe Orsini1. Zanikal je navedbe, da naj bi družba Orsini1 od delavcev zahtevala vračilo plače v gotovini za dni ko del ne morejo opravljati in dodal, da se to nanaša na posojila, ki jih podjetje da delavcem. "Ko delavec pride v Slovenijo brez enega evra in prosi za posojilo da preživi do prve plače, mora potem to posojilo pač vrniti," je dejal Šainoski.

Šainoski je napovedal tožbo zoper Delavsko svetovalnico, saj Goranu Lukiću in Goranu Zrniću očita, da sta zahtevala od Slovenskih železnic prekinitev pogodbe z družbo Orsini1, kar naj bi mu osebno sporočil generalni direktor železnic. S prekinitvijo pogodbe je po njegovih besedah družbi Orsini1 povzročena velika škoda. Obenem je Šainoski izpostavil, da družba Orsini1 delavcem vselej brez zamud izplačevala plače in prispevke.

Podobnosti s poslovnim modelom Luke Koper?

Zanikal je tudi informacijo, da naj bi Slovenske železnice zaposlile delavce podjejta Orsini1, saj na podlagi svojih izkušenj iz prakse sklepa, da bodo zaradi spremenljivih potreb po delu nadomestili z drugim podjetjem. Informacije smo skušali preveriti tudi pri Slovenskih železnicah, a nam na naša vprašanja zaenkrat še niso odgovorili, so pa po poročanju STA-ja iz Slovenskih železnic sporočili, da bodo nove delavce iskali preko razpisa.

Goran Lukić je po novinarski konferenci dejal, da se pri poslovanju podizvajalca Slovenskih železnic pojavlja tudi sum, da gre za neregistrirano agencijo za zagotavljanje dela drugemu uporabniku, "o čemer morajo seveda odločiti pristojni organi, kakor so recimo ugotavljali v primeru enega izmed tako imenovanih Izvajalcev pristaniških storitev v Luki Koper."

Na Slovenske železnice smo naslovili vprašanja glede obsega poslovanja s podizvajalci, na odgovore pa še čakamo.

Luka Lukič