Sindikalist Berdajs odstopil z vseh nadzornih funkcij v SŽ-ju

Odstopil kljub večinski podpori zaposlenih

10. april 2018 ob 15:34,

zadnji poseg: 10. april 2018 ob 15:48

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Član nadzornega sveta Slovenskih železnic (SŽ) in predsednik sveta delavcev kapitalsko povezanih družb Silvo Berdajs je sporočil, da v dobro podjetja in za umiritev razmer na železnicah odstopa z nadzornih funkcij v okviru SŽ-ja.

"Kljub zaupnici in večinski podpori zaposlenih sem se odločil, da za umiritev razmer na SŽ-ju odstopim z nadzornih funkcij," je Berdajs sporočil kmalu po tistem, ko je sedem svetov delavcev in devet sindikatov v sporočilu za javnost Berdajsu izrazilo podporo pri njegovem nadaljnjem delovanju.

Berdajs, ki je sedel v nadzornih svetih SŽ-ja, SŽ - Infrastrukture in Železniškega gradbenega podjetja, je zapisal, da je takšno odločitev sprejel po tehtnem premisleku, v dobro podjetja in vseh železničarjev, hkrati pa se je svetom delavcem in sindikatom zahvalil za podporo in zaupanje.

Berdajsov odstop je posledica sporov med posameznimi sindikati in nekaterimi njihovimi člani. Ta je nove razsežnosti dobil konec marca, ko je Siol objavil posnetek pogovora med sindikalistom Berdajsom in Antonom Škrajnarjem, ki je zaposlen v družbi SŽ - Potniški promet. Berdajs v posnetku sogovorniku grozi, med drugim z izgubo službe.

Svet delavcev SŽ - Potniški promet je prejšnji teden na Slovenski državni holding (SDH), nadzorni svet ter vodstvo železnic naslovil poziv k razrešitvi Berdajsa z vseh funkcij. V SDH-ju so Berdajsov pogovor označili za "skrajno neprimeren način delovanja in komuniciranja". Dejali so, da je "prestopil vse meje dovoljenega in s svojim vedenjem naredil izjemno škodo družbi v državni lasti".

Berdajs s široko podporo zaposlenih

Berdajsu je sicer podporo pred odstopom izrazilo sedem svetov delavcev in devet sindikatov na Slovenskih železnicah. V skupnem sporočilu so omenjeni socialni partnerji, ki zastopajo več kot 91 odstotkov zaposlenih v SŽ-ju, zapisali, da so o Berdajsovem ponujenem odstopu opravili poglobljeno razpravo.

"Poudarjamo, da smo vsi podpisani sveti delavcev in sindikati opravili poglobljeno in argumentirano razpravo o ponujenem odstopu," so zapisali v sporočilu za javnost.

Pod sporočilo, v katerem Berdajsu izrekajo podporo, so podpisani sveti delavcev družb SŽ, SŽ - Tovorni promet, SŽ - Infrastruktura, SŽ - VIT, SŽ - Prometni inštitut in svet delavcev kapitalsko povezanih družb.

Poleg omenjenih svetov so Berdajsu podporo izrekli tudi Sindikat strojevodij Slovenije, Sindikat delavcev železniške dejavnosti, Sindikat vzdrževalcev železniških voznih sredstev, Sindikat vozovnih preglednikov Slovenije, Sindikat železniškega transporta Slovenije, Sindikat vzdrževalcev lokomotiv Moste, Sindikat delavcev uprave SŽ, Sindikat uslužbencev železnic in Sindikat železniškega prometa Slovenije.

Sa. J.