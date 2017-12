Denar za drugi tir blokiran, pogodba za dela pa v podpis

Ocenite to novico!

Pripravljalna dela vredna 14,5 mio. evrov

20. december 2017 ob 07:46

Divača - MMC RTV SLO, STA

V ozračju negotovosti glede 2. tira bo direkcija za infrastrukturo z družbama Kolektor CPG in Euroasfalt iz Sarajeva podpisala pogodbo za pripravljalna dela.

Rok za prijavo na razpis za pripravljalna dela za drugi tir se je iztekel 24. oktobra, na direkciji pa so prejeli 15 ponudb. Eden največjih slovenskih gradbincev Kolektor CPG in Euroasfalt iz BiH-a, ki trenutno gradi zadnji del podravske avtoceste proti mejnemu prehodu Gruškovje, sta skupaj oddala najnižjo: 14,48 milijona evrov.

Ob podpisu pogodbe med državno direkcijo za infrastrukturo in izvajalcema bo podpisan tudi dogovor o prenosu pogodbe na podjetje 2TDK, zadolženo za izvedbo projekta drugi tir.

Izvajalca bosta morala dostopne ceste zgraditi v 12 mesecih od uvedbe v delo. Pripravljalna dela bodo sofinancirana s 44 milijoni evrov sredstev Evropske unije (EU), ki jih je Slovenija za projekt dobila v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (Cef).

Zadeva na ustavnem sodišču

A usoda izvedbe projekta po zamišljenem modelu javno-javnega partnerstva je kljub septembrski referendumski potrditvi zakonske podlage zanjo negotova. Pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič se je namreč dan po tem, ko je Državna volilna komisija objavila končno poročilo o izidu glasovanja na referendumu, zoper poročilo pritožil na vrhovno sodišče. To pa je na ustavno sodišče vložilo zahtevo za oceno ustavnosti zakona o referendumu in ljudski iniciativi ter dela zakona o volilni in referendumski kampanji.

Kakšna bo odločitev obeh sodnih ustanov, ni mogoče z gotovostjo reči, a obstaja tudi scenarij razveljavitve in ponovitve referenduma.

V vsakem primeru pa zakon ne more začeti veljati, zaradi česar po opozorilih pristojnih predstavnikov države trenutno ni mogoče začeti z gradbenimi deli na terenu, ogroženih pa je tudi 153 milijonov evrov nepovratnih evropskih sredstev za projekt. Poleg omenjenih 44 milijonov še 109 milijonov evrov, ki jih je Evropska komisija v okviru t. i. blending razpisa v sklopu instrumenta Cef namenila drugemu tiru.