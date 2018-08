Dobiček skupine SKB se je povečal za skoraj desetino

Čisti prihodki so se povečali za 3,2 odstotka

2. avgust 2018 ob 11:01

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Skupina SKB, sestavljajo jo banka SKB, SKB Leasing in SKB Leasing Select, je v letošnjem prvem polletju ustvarila 24,4 milijona evrov čistega dobička. To je 9,3 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju. Čisti prihodki pa so se povečali za 3,2 odstotka na 55,7 milijona evrov.

Dobiček iz poslovanja skupine SKB, ki je del bančne skupine Société Générale, se je povečal za 4,2 odstotka na 26,5 milijona evrov. Razmerje med stroški in prihodki, ki odraža učinkovitost poslovanja banke, se je zmanjšalo na 52,4 odstotka, so sporočili iz SKB-ja.

Čiste obresti so se povečale za 7,5 odstotka na 41 milijonov evrov, čisti neobrestni prihodki pa zmanjšali za 7,2 odstotka na 14,7 milijona evrov. Rezervacije in oslabitve so se povečale za 75 odstotkov na 3,7 milijona evrov.

"V prvi polovici letošnjega leta je skupina SKB še izboljšala svojo finančno uspešnost," so navedli v SKB-ju in dodali, da rezultati slonijo na močni komercialni dinamiki.

Banka je tržni delež pri posojilih v primerjavi s koncem lanskega leta povečala z 9,8 na 10 odstotkov. Do povečanja je prišlo tako na strani prebivalstva kot podjetij. V tem obdobju je banka število računov občanov povečala za 2,9 odstotka, tržni delež pri stanovanjskih posojilih se je zvišal na 13,7 odstotka.

Skupina SKB Leasing je v prvi polovici leta dosegla obseg finančnega najema v vrednosti 464,5 milijona evrov, kar je za 5,9 odstotka več kot ob koncu lanskega leta.

G. C.