Drugi tir z dvema tiroma?

Tarča: Od sledi do razkritja

14. april 2017 ob 17:24

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben je v sinočnji oddaji Tarča o drugem tiru presenetil, ko je na vprašanje, ali zdaj resno razmišljajo o gradnji dvotirne proge, odgovoril pritrdilno.

Kot je pojasnil, razmišljajo o dveh enakovrednih ceveh, da pa so trenutno še pri analizah, kaj bi to pomenilo za celoten projekt, ki ga sicer trenutno vodijo po veljavnem gradbenem dovoljenju in državnem prostorskem načrtu. Vrednost druge cevi, zgrajene v polnem premeru, bi bila po Lebnovih besedah približno 97 milijonov evrov.

Ali je sodelovanje Madžarske pri financiranju projektu 2. tir za Slovenijo nujno in kakšna tveganja prinaša? Jure Leben je povedal, da se Slovenija ne pogovarja samo z Madžarsko, temveč tudi s Slovaško, Češko in Poljsko. Sodelovanje Slovenije z zalednimi državami naj bi bilo dobro zaradi prerazporeditve tveganj in da bo Slovenija tako laže prišla do evropskih sredstev.

Pogovori z Madžarsko po Lebnovih zagotovilih potekajo zelo dobro, se pa ne pogovarjajo o lastništvu Luke Koper in prednostnem dispečiranju – kot je poudaril, je za slovenske prebivalce najbolj pomembno, da Luka Koper in Slovenske železnice ostajajo slovenski.

Ekonomistu Jožetu P. Damijanu se bolj kot to, da bi Madžarska prišla do solastništva v Luki Koper prek holdinga, zdijo verjetni drugi scenariji. Madžarska namreč zdaj zahteva dolgoročni najem pristaniških zmogljivosti, kar po Damjanovih besedah pomeni, da bi dobili koncesijo nad delom 1. in 2. pomola, ki sta že zgrajena in tako praktično brez razpisa prišli do koncesijskega deleža, kar naj bi bilo zelo sporno, ker ima 35-letno koncesijsko pogodbo za izkoriščanje teh zmogljivosti Luka Koper. Nasprotno je državni sekretar Leben vztrajal, da je Luka Koper edini koncesionar v Luki.

Javno-javno partnerstvo - "nebuloze"?

Mnenja so se kresala tudi okrog javno-javnega partnerstva kot modela za gradnjo drugega tira.

Državni sekretar Leben je na vprašanje voditeljice, po kateri državi so se pri tem modelu zgledovali, odgovoril, da po Avstriji. To je Mojmir Mrak z Ekonomske fakultete v Ljubljani označil za nebuloze. Pojasnil je, da model javno-javnega partnerstva izhaja iz tega, da se je vlada najprej odločila za javno-zasebno partnerstva, ki pa brez vključitve Luke Koper ni mogoče, zato smo zdaj dobili javno-javno partnerstvo. Mrak te oblike na googlu ni izsledil – kot pravi, tega preprosto n. Gre za nebuloze, je bil jasen.

Mrak vidi težavo tudi v 2TDK kot posebni projektni družbi, ustanovljeni v kontekstu javno-zasebnega partnerstva, zdaj pa jo je potrebno uporabiti v kontekstu javno-javnega partnerstva. Kot pravi, je to, da se s projektom, ki je vreden milijardo evrov, ukvarja družba z dvema zaposlenima.

Na vprašanje, zakaj vztrajajo pri podjetju 2TDK je Leben odgovoril, da je bilo podjetje ustanovljeno, da izvaja investicijo, da se prijavi na evropska sredstva, pridobi kredite Evropske investicijske banke in da lahko v tem podjetju sodelujejo zaledne države. Tako naj bi izboljšali možnosti za pridobitev evropskih sredstev na razpisu 14. julija.

Damjan meni, da lahko iz tega razpisa računamo na največ 25 milijonov evrov sredstev in da za sam razpis ni potrebno sodelovanja zalednih držav, zadošča pismo podpore. Sodelovanje Madžarske nas bo po Damjanovih besedah zelo drago stalo.

Leben je pojasnjeval, da projekt nadzirajo delovna skupina Evropske komisije z direktorati z različnih področij, tehnična kontrola Jaspers in Evropska investicijska banka s finančno kontrolo.

Predsednik Komisije za preprečevanje Korupcije Boris Štefanec je oddajo sklenil z besedami, da je razprava jasno pokazala toliko odprtih vprašanj in nejasnih zadev ter tako malo odgovorov, da se vse skupaj ne sme zaključit s sprejemom zakona, ker potem s tem postavljeni pred dejstvo - začel se bo isti postopek kot s Teš 6, kjer smo rekli, porabili smo toliko denarja, da projekta ne smemo več ustaviti.

Nataša Rijavec Bartha, TV Slovenija