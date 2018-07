DUTB bo narekoval prodajo portoroških hotelov

Za nakup se je zanimal tudi Miodrag Kostić

27. julij 2018 ob 10:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

DUTB je od Bank of America Merril Lynch kupil pomembna paketa terjatev in s tem prevzel glavno upniško vlogo v Istrabenzu in bo tako narekoval prodajo portoroških hotelov.

Na Družbi za upravljanje terjatev bank (DUTB), ki že ima v lasti 85 odstotkov terjatev do Istrabenza, so za Siol pojasnili, da informacij o prodajnih in drugih postopkih pred njihovim koncem ne morejo razkrivati. Je pa portal neuradno izvedel, da je nakup že potrdil upravni odbor DUTB-ja.

Istrabenz ima trenutno še za 140 milijonov evrov finančnih dolgov, za njihovo poplačilo pa je že prodal skoraj vse pomembnejše premoženje. Edina izjema je turistična divizija, družba Istrabenz Turizem, ki ima v lasti šest portoroških hotelov. Na prodaj je tudi še Marina Portorož, a je prodajni postopek v zadnjem času tako rekoč zastal.

DUTB Kostiću prekrižal načrte

DUTB je s to potezo prekrižal načrte srbskemu poslovnežu Miodragu Kostiću, ki je nameraval prek svoje švicarske družbe Agri Holding kupiti omenjeni paket terjatev. Kostić, ki se v zadnjih letih najbolj intenzivno zanima za Istrabenzovo turistično divizijo, je sicer med drugim že lastnik portoroškega hotela Kempinski in tretjinski lastnik portoroškega letališča. V lasti ima tudi 33 odstotkov Gorenjske banke, v kateri od julija obvladuje tudi njen nadzorni svet, čeprav je največja delničarka te banke še vedno Sava.

V hotelih ob slovenski obali se bodo v kratkem zgodile še nekatere lastniške spremembe: Hoteli Bernardin prodajajo kompleks Salinera v Strunjanu in San Simon v Izoli. Po poročanju nekaterih medijev sta Kapitalska družba in Modra zavarovalnica tako rekoč zapečatili nakup kompleksa San Simon, za kar naj bi plačali okoli 10 milijonov evrov. Za Hotel Salinera v Strunjanu pa naj bi se zanimala novomeška Krka.

