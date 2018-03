DUTB v Ljubljani načrtuje gradnjo stanovanj

Prodaja bi potekala podobno kot v Celovških dvorih

26. marec 2018 ob 11:41

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Družba za upravljanje terjatev bank namerava izkoristiti poslovno priložnost, ki je posledica velikega povpraševanja po novih stanovanjih. Kot lastnica zemljišča v Podutiku v Ljubljani k oddaji zavezujočih ponudb vabi poslovne partnerje, ki bi v projektu skupnih vlaganj tam zgradili stanovanjske objekte.

Izgradnja stanovanj v ljubljanskem Podutiku bi bil edini tovrstni projekt javno-zasebnega partnerstva, v katerem bi sodelovala tako imenovana slaba banka. Državni DUTB želi torej skupaj z zasebnim partnerjem voditi projekt Glince v Podutiku ter izvesti gradnjo in prodajo stanovanj. Zemljišče je dobila iz nasedlega projekta likvidirane Factor banke.

Od zasebnika DUTB pričakuje, da bo vložil najmanj 1.270.000 evrov v osnovni kapital skupne družbe z omejeno odgovornostjo. Lahko gre za gradbeno podjetje ali razvijalca nepremičninskih projektov, pravi Andrej Lazar, direktor upravljanja nepremičnin na DUTB-ju: "Partner mora imeti izkušnje, mora imeti znanje, da bo DUTB-ju pri tem projektu predstavljal neko dodano vrednost."

Na DUTB-ju predvidevajo, da bi bila stanovanja lahko prodana oziroma s plačilom are rezervirana še pred gradnjo, to je na začetku prihodnjega leta. "Pričakujemo, da bo 80 stanovanj glede na potrebe v Ljubljani prodanih dokaj hitro, takoj po sprejemu gradbenih dovoljenj, po sprejemu splošnih pogojev. Mislimo, da bodo stanovanja šla v zelo kratkem roku," je optimističen Lazar.

DUTB je že preverjal zanimanje za projekt, a pravi interes se bo pokazal v oddaji ponudb do konca aprila. V interes za nakup stanovanj pa glede na povpraševanje ne dvomijo. "Naša ideja, ki jo moramo še uskladiti s partnerjem, je, da gremo po principu prodaje v Celovških dvorih. To pomeni, da bomo izstavljali atraktivne izklicne cene in zbirali ponudbe za vsako posamezno stanovanje. Tako bomo pustili trgu določiti najboljšo in najprimernejšo ceno za vsako posamezno stanovanje," pojasnjuje Lazar.

Slaba banka, ki bo prispevala zemljišče, pravni okvir in nadzor, se v nepremičninski projekt spušča, ker tako računa na precej večji donos, kot če bi zgolj prodala zemljišče. Ker projekt s prvo fazo gradnje ne bo zasedel celotnega zemljišča, prodaja nepozidane zemlje pozneje še vedno pride v poštev.

Maja Derčar, Radio Slovenija