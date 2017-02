DUTB bo za terjatve do Cimosa Hrvaški plačal sedem milijonov evrov

Cimos bo s tem dogovorom reševala država

2. februar 2017 ob 10:59,

zadnji poseg: 2. februar 2017 ob 15:54

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Hrvaška vlada je potrdila dogovor glede Cimosa, tako da bo Družba za upravljanje terjatev bank za terjatve do Cimosa plačala sedem milijonov evrov.

Dogovor je ključnega pomena za sanacijo koprskega podjetja z več tisoč delovnimi mesti, saj je od njega odvisna prodaja italijanskemu finančnemu skladu Palladio finanziaria, ki bo Cimos tako dobil brez dodatnih obveznosti. Ali je dogovor za Italijane sprejemljiv, še ni znano, spletne Finance pa poročajo, da naj večjih zadržkobv ne bi imeli, tako da bo posel neuradno končan do 30. aprila.

Iz sklepa hrvaške vlade je razvidno, da dogovor predvideva, da bo Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) za terjatve do Cimosa v roku 15 dni v hrvaški državni proračun plačala kupnino.

Predvideno je tudi, da se bo družba TCH Cogeme, prek katere namerava Palladio Finanziaria izpeljati nakup Cimosa, obvezala obdržati proizvodnjo in sedanje število delovnih mest na Hrvaškem v naslednjih dveh letih ter proizvodnjo v Labinu.

Ko bo DUTB omenjeni znesek nakazal, bo hrvaška Agencija za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (DAB) umaknil odškodninsko tožbo in druge tožbe, povezane s terjatvami do Cimosa.

Stari dolgovi

Slovenski gospodarski minister Zdravko Počivalšek in hrvaški minister za državno premoženje Goran Marić sta sicer v ponedeljek na Otočcu dosegla dogovor o poravnavi glede Cimosa, ki ga je zdaj potrdila še hrvaška vlada.

DAB je odkupil terjatve do Cimosa in ga je tožil zaradi terjatve iz devetdesetih let, ko je Cimos pri Riječki banki najel 20 milijonov evrov posojila. Skupaj z obrestmi je ta znesek narasel na 57 milijonov evrov, kolikor znaša tudi tožbeni zahtevek DAB-a.

Cimos: Odločitev ohranja delovna mesta

V Cimosu so potrdili, da dogovor obeh vlad omogoča finalizacijo načrtovane privatizacije. "Odločitev hkrati omogoča nemoteno nadaljnje poslovanje skupine Cimos v vseh regijah, v katerih je prisotna že danes s svojimi proizvodnimi lokacijami, in zaposlitev za okoli 4000 ljudi," so še dodali.

