Minister optimističen: Dogovor o Cimosu je do roka mogoče doseči

Slovenska stran je v stiku s hrvaško glede tamkajšnjega dolga Cimosa, je potrdil gospodarski minister Zdravko Počivalšek in dodal, da je optimist, da je mogoče dogovor doseči do torka.

"Lahko vam zagotovim, da smo v zelo korektnem kontaktu s hrvaško stranjo. Tudi hrvaški minister je dejal, da lahko najdemo rešitev. Jaz sem še vedno optimist in se o tem pogovarjamo," je dejal Počivalšek in dodal, da za dogovor potrebujejo še malo časa. Italijanski sklad Palladio Finanziaria je namreč rok za izpolnitev vseh odložnih pogojev za nakup 92-odstotnega deleža Cimosa določil do torka, prav dogovor glede odprte tožbe na Hrvaškem pa je glavni odložni pogoj v prodajnem postopku.

Tožba ima korenine v prejšnjem tisočletju

Gre za tožbo hrvaške Agencije za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (DAB) proti Cimosu, ki izvira iz terjatve iz 90. let, ko je Cimos pri Riječki banki najel 20 milijonov evrov posojila. Po neuradnih informacijah časnika Jutranji list naj bi bi slovenska stran za razrešitev spora predlagala poravnavo v višini pet milijonov evrov.

Hrvaški minister za državno premoženje Goran Marić je sicer v četrtek dejal, da slovenska ponudba ne izpolnjuje zahtev, in dodal, da se Hrvaška glede nje verjetno tudi ne bo odločila do torka. O njej bodo resno razmislili in odgovorili v naslednjih desetih dneh, je povedal.

DUTB potrdil: Italijani so nakazali umik

V Družbi za upravljanje terjatev bank, ki je vodila postopek prodaje, so potrdili, da jih je Palladio Finanziaria v četrtek popoldne uradno obvestil, da se iz postopka nakupa 92-odstotnega deleža koprskega podjetja umika, če dogovora glede njegovega dolga na Hrvaškem ne bo do izteka roka, torej do torka.

