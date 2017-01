Hrvaška ni zadovoljna z zadnjo slovensko ponudbo glede Cimosa

Po poročanju medijev so italijanski kupci odstopili od posla

26. januar 2017 ob 16:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Zadnja slovenska ponudba za rešitev spora glede dolga Cimosa do nekdanje Riječke banke za hrvaško stran ni zadovoljiva je dejal minister za državno premoženje Goran Marić. Dokončno bodo na ponudbo odgovorili v prihodnjih dneh.

"Prispela ponudba še vedno ne izpolnjuje naših zahtev," je po seji hrvaške vlade dejal Marić in dodal, da bodo o ponudbi resno razmislili in v roku desetih dni odgovorili na ponudbo. Ob opominu, da je rok do konca januarja je minister dejal, da ga je moč podaljšati, ker je pomembneje najti rešitev.

Marić je ob tem poudaril, da gre za zelo kompleksno težavo, ki je nerešljiva že 25 let, zato ne gre pričakovati enostavne rešitve. "Če ga uspemo rešiti, bomo naredili veliko delo. Menim, da smo še en korak do končnega dogovora," je povedal Marić. Po neuradnih informacijah časnika Jutarnji list naj bi predlog, ki ga je Slovenija poslala Hrvaški vključeval 5 milijonov evrov vredno poravnavo.

Italijani umaknili ponudbo za nakup Cimosa

Zaradi odločitve hrvaškega ministra pa naj bi se itailjanski sklad Palladio Finanziaria že umaknil kot potencialni kupec Cimosa, poroča spletni portal Siol.net. Rok za izpolnitev vseh odložilnih pogojev se namreč izteče v torek, ko dogovor s Hrvaško najverjetneje še ne bo dosežen.

Hrvaška Agencijha za zavarovanje kreditov in sanacijo bank (DAB) ima odprto tožbo do Cimosa, potem ko je prevzela terjatve propadle Riječke banke. Gre za terjatev, ki sega v 90. leta minulega stoletja, ko je Cimos pri Riječki banki najel 20 milijonov evrov posojila. Od dogovora okoli te terjatve je bil odvisen tudi nakup Cimosa s strani italijanskega sklada.

L. L.