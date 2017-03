DUTB-ju nepremičnine lani prinesle 18 milijonov

Skupaj je nepremičninski segment lani prinesel več kot 100 milijonov evrov

22. marec 2017 ob 17:22

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Družba za upravljanje terjatev bank je lani prodala 166 nepremičnin v skupni vrednosti skoraj 18 milijonov evrov, a v to še ni všteta prodaja Celovških dvorov in Nokturna.

Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) je lani, poleg Celovških dvorov in Nokturna, podpisala pogodbe še za 16 nepremičnin, ki jih je imela v lasti, v vrednosti skoraj 10 milijonov evrov, prodaja vseh pa se bo štela v leto 2017.

Med nepremičninami v DUTB-jevi lasti je lani prevladovala prodaja stanovanjskih enot; teh so prodali 61. Prodali so tudi 20 zemljišč, šest industrijskih enot, 10 enot s poslovnimi prostori, 19 turističnih enot, devet trgovskih prostorov in 41 enot v kategoriji ostalo.

Poleg lastniških DUTB upravlja tudi nepremičnine, ki služijo kot zavarovanje za terjatve. Prodaja slednjih je DUTB-ju prinesla več kot 89 milijonov evrov. Pri lastniških nepremičninah gre večinoma za nepremičnine, ki jih je DUTB prevzel iz stečajnih postopkov.



Letošnje leto je DUTB po lastni oceni začel obetavno. Doslej je zgolj na nepremičninskem segmentu stanovanj in hiš prejel kupnino za 98 enot v vrednosti okoli 13 milijonov evrov. "Številka bo seveda še višja, saj od februarja poteka nadaljnja prodaja stanovanj in poslovnih prostorov v soseski Nokturno, kjer je DUTB v prvem mesecu prodaje podpisal pogodbe za 25 stanovanj, predvidoma aprila pa se bo nadaljevala prodaja Celovških dvorov, kjer bo v zadnji fazi prodaje na prodaj 117 stanovanj in 23 poslovnih prostorov," so še navedli v DUTB-ju.

A. Č.