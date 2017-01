Začenja se prodaja druge skupine stanovanj v Celovških dvorih

Ogledi se začenjajo

17. januar 2017 ob 07:16

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Družba za upravljanje terjatev bank začenja prodajo druge skupine stanovanj v ljubljanski soseski Celovški dvori. Cene stanovanj še niso znane, a kot so zapisali na DUTB-ju, bodo ostale najbolj konkurenčne v Ljubljani.

Prodajati se bo začelo 51 stanovanj v Celovških dvorih, DUTB pa tudi tokrat pričakuje velik odziv. Končni kupci jesenskega dela stanovanj so namreč ponudili od 15 do 20 odstotkov več od izklicne cene. Slednje so se gibale od 1.400 do 2.100 evrov za kvadratni meter skupaj s parkiriščem.

DUTB bo tokrat ponudil pet garsonjer ter 21 dvosobnih, 17 trisobnih in osem štirisobnih stanovanj. Prodajni proces druge faze bo enak prvi. Kupci bodo lahko oddali zavezujoče ponudbe najmanj v višini izhodiščnih prodajnih cen na posebnem obrazcu, ponudbe pa bodo odpirali komisijsko ob prisotnosti notarja. Če bosta dva kupca ponudila popolnoma enako ceno, bo izbrana tista ponudba, ki bo oddana prva, so še pojasnili na DUTB-ju.

DUTB sicer ne prodaja samo stanovanj v Celovških dvorih, ampak je družba na svoji spletni strani objavila sedem vabil k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov in celotnih poslovnih objektov. Nepremičnine so večinoma v središčih Ljubljane, Celja, Novega mesta, Kranja in Kopra, med njimi tudi stavba nekdanje tovarne Inde v Kopru.

Sa. J.