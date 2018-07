EU in Japonska podpisala zgodovinski sporazum o prosti trgovini

Odziv na protekcionistično politiko ZDA

17. julij 2018 ob 12:47

zadnji poseg: 17. julij 2018 ob 13:45

Tokio

Evropska unija in Japonska sta v Tokiu podpisali enega največjih trgovinskih sporazumov, vrednega tretjino svetovnega BDP-ja, ki odpravlja 99 odstotkov carin med podpisnicama.

Carine so Japonsko in EU letno stale okoli milijarde evrov, poroča Deutsche Welle. Gre za največji trgovinski sporazum, ki ga je EU kadar koli podpisal, so sporočili iz Evropske komisije in dodali, da bo ustvaril trgovinsko območje za 600 milijonov ljudi. Skupna vrednost sporazuma znaša tretjino svetovnega bruto domačega proizvoda oziroma 86 milijard evrov.

Uveljavitev sporazuma je predvidena na začetku prihodnjega leta. Dajatve na japonske televizorje bodo denimo odpravljene v šestem letu sporazuma, desetodstotne carine na japonske avtomobile pa v osmem letu. To je tudi prvi trgovinski sporazum, ki vključuje izrecne zaveze glede boja proti podnebnim spremembam.

"Dogovor o ekonomskem partnerstvu" (EPA) so v Tokiu podpisali predsednik Evropskega sveta Donald Tusk, predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in japonski premier Šinzo Abe. Zdaj ga morata ratificirati Evropski parlament in japonski parlament (diet).

Pričakuje se, da bo sporazum povečal izvoz kemičnih izdelkov iz EU-ja na Japonsko za 22 odstotkov, izvoz strojnega inženiringa pa za 16 odstotkov. Na drugi strani naj bi imele koristi od dogovora japonska računalniška, električna in avtomobilska industrija.

Jasno sporočilo proti protekcionizmu

"Pošiljamo jasno sporočilo, da stojimo skupaj proti protekcionizmu," je po podpisu dejal predsednik Evropskega sveta Donald Tusk. Ameriški predsednik Donald Trump je letos uvedel carine na uvoz aluminija in jekla iz EU-ja, Kanade, Kitajske in drugih držav, večina pa jih je odgovorila s povračilnimi ukrepi.

Prostotrgovinski sporazum je plod štirih let pogajanj med podpisnicama. Podpis je bil prvotno predviden pretekli teden na vrhu v Bruslju, a je japonski premier odpovedal udeležbo zaradi katastrofalnih poplav na Japonskem, ki so terjale več kot 200 življenj.

J. R.