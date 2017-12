Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 15 glasov Ocenite to novico! Zavezo o prodaji 75-odstotnega državnega deleža minus eno delnico bo treba spoštovati, je poudarila evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager. Foto: BoBo Evropska komisarka je poudarila, da je pomembno zasebno lastništvo NLB-ja z državnim manjšinskim deležem. Foto: BoBo Eden izmed številnih privilegijev je, da se lahko pogovarjam neposredno z vlado. To bom storila tudi v primeru tega predloga. Kot sem dejala, smo v dejavnem stiku in tega ne bom več komentirala. O slovenskem predlogu Sorodne novice Vlada pooblastila Vraničar Ermanovo za začetek sprememb zavez glede prodaje NLB-ja Evroposlanci o domnevnem pranju denarja v NLB-ju: Odgovore je treba poiskati v Sloveniji Dodaj v

Evropska komisarka Margrethe Vestager: Zavezo o prodaji NLB-ja je treba spoštovati

Komisarka poudarja, da skupaj s slovensko vlado iščejo rešitve

8. december 2017 ob 13:40,

zadnji poseg: 8. december 2017 ob 15:18

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager je poudarila, da je bilo v stikih s slovensko vlado glede prodaje NLB-ja veliko doseženega, a zavezo o prodaji 75-odstotnega državnega deleža minus eno delnico bo treba spoštovati.

Komisarka je ob tem poudarila, da želijo doseči, "da je banka vzdržna in koristna za preostalo gospodarstvo". "Ko je pred leti dobila državno pomoč, je vlada sprejela določene zaveze, da se banka ne bi znova znašla v težavah. Zato je pomembno spoštovati to zavezo."

Po navedbah komisarke je bilo v pogajanjih z vlado doseženega "veliko napredka". Je pa po njenih navedbah pomembno imeti zasebno lastništvo z državnim manjšinskim deležem, ki še omogoča veto. "Zato smo v dejavnih stikih s slovensko vlado, da poiščemo rešitev," je še poudarila komisarka.

Vestagerjeva je poudarila tudi odprto vprašanje, saj se zaveza slovenske vlade ob državni pomoči banki o delni prodaji državnega deleža, tako da se ohrani 25-odstotno državno lastništvo plus delnica in s tem blokirajoči manjšinski delež, ne izpolnjuje v roku. "Smo v dejavnem stiku s slovensko vlado, da pogledamo, kako lahko rešimo to, da se zaveze ne izpolnjujejo," je pojasnila.

So slovenski predlogi verodostojni?

O tem, ali so slovenski predlogi, ki temeljijo na neodvisnem upravljavcu, verodostojni, komisarka ni želela govoriti. "Eden izmed številnih privilegijev je, da se lahko pogovarjam neposredno z vlado. To bom storila tudi v primeru tega predloga. Kot sem dejala, smo v dejavnem stiku in tega ne bom več komentirala," je dejala.

Trenuten položaj namreč po njenih besedah ni zelo dober, ko gre za upoštevanje odločitev, sprejetih ob odobritvi kar zajetne državne pomoči davkoplačevalcev. Tako je mogoče povzeti komisarkine odgovore na vprašanja, ali bo odobrila odlog delne prodaje banke, za koliko časa in pod katerimi pogoji, ali so slovenski predlogi, ki temeljijo na neodvisnem upravljavcu, verodostojni, in ali ocenjuje, da bo dogovor mogoče doseči do konca leta.

Prvi komentar komisarke za konkurenco

Komisarka za konkurenco je zdaj sploh prvič osebno javno komentirala primer NLB-ja, odkar so se po junijski odločitvi vlade, da prekine postopek prodaje, začeli pogovori Bruslja in Slovenije o alternativah prodajni zavezi.

Ponovila je sporočilo, ki so ga v komisiji v preteklih mesecih vztrajno ponavljali po srečanjih komisarke in finančne ministrice Mateje Vraničar Erman - prodajno zavezo je treba spoštovati.

Zaveza k prodaji NLB-ja

Spomnimo, da bi Slovenija morala v skladu z zavezami v zameno za bruseljsko odobritev državne pomoči NLB-ju v času krize leta 2013 prodati 75 odstotkov minus eno delnico banke, in sicer najmanj 50 odstotkov do konca tega leta, preostanek pa do konca 2018.

Poleti je propadel poskus prodaje NLB-ja zaradi nestrinjanja s ponujeno ceno in tveganj v povezavi s prenesenimi deviznimi vlogami na Hrvaškem, zato se mora Slovenija zdaj dogovoriti o alternativah, pri čemer se želi izogniti prodaji donosnih balkanskih bank, ki je predvidena v primeru neizpolnitve prodajne zaveze do konca leta.

L. L., G. K.