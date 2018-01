Poudarki Evropska komisija dvomi, da je slovenski decembrski predlog v povezavi z odlogom prodaje NLB enakovreden prvotni prodajni zavezi Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.4 od 19 glasov Ocenite to novico! Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je presenečena nad odzivom Evropske komisije. Foto: BoBo Sorodne novice Bruselj bo najverjetneje zavrnil slovenski predlog glede NLB-ja Finančna ministrica kljub zadržkom iz Bruslja pričakuje konstruktiven dialog glede NLB-ja Dodaj v

Finančna ministrica meni, da so ugotovitve Bruslja o NLB-ju netočne in pomanjkljive

Koalicija se je seznanila s prvo analizo pisma, ki ga je o NLB-ju Sloveniji poslala Evropska komisija

29. januar 2018 ob 15:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ministrica za finance Mateja Vraničar Erman je vrh koalicije seznanila s prvo analizo pisma Evropske komisije Sloveniji glede spremembe prodajnih zavez do NLB-ja. Ministrica pričakuje, da bodo odprta vprašanja najprej razjasnili, nato pa nadaljevali pogajanja.

"Nekatere ugotovitve in stališča Evropske komisije me presenečajo, predvsem zaradi poglobljenih razprav in korektnega odnosa, ki smo ga doslej imeli v tem postopku. Nekatere ugotovitve so presenetljivo netočne ali pomanjkljive," je poudarila ministrica in ob tem ponovno poudarila, da je sprožitev poglobljene preiskave običajen korak v takih primerih.

Mesec dni, ki ga ima Slovenija na voljo za pripravo odziva na pismo komisije, nameravajo po besedah Vraničar Ermanove izkoristiti za zelo intenzivne stike s komisijo na vseh ravneh in za oblikovanje uradnega stališča vlade. Za predvidevanja tega, do kdaj bi lahko odložili prodajo NLB-ja, je po ministričinih besedah še veliko prezgodaj.

Komisija dvomi o slovenskem predlogu

Evropska komisija dvomi, da je slovenski decembrski predlog v povezavi z odlogom prodaje NLB-ja enakovreden prvotni prodajni zavezi, zato je začela poglobljeno preiskavo. Med preiskavo bosta strani še poskušali doseči ustrezen dogovor, če to ne bo mogoče, pa lahko komisija od Slovenije zahteva izterjavo nezakonite državne pomoči NLB-ju.

Slovenija bi morala v skladu z zavezami v zameno za bruseljsko odobritev državne pomoči NLB-ju v času krize leta 2013 prodati 75 odstotkov minus eno delnico banke, in sicer najmanj 50 odstotkov do konca lanskega leta, preostanek pa do konca tega leta. Ker Slovenija polovičnega deleža banke ni prodala do konca lanskega leta in ni izvedla predvidenega kompenzacijskega ukrepa glede prodaje balkanskih bank NLB-ja, je zdaj obsežna državna pomoč NLB-ju iz leta 2013 tako nezakonita.

