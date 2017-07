Franju Bobincu ponujen nov mandat na čelu Gorenja

Delničarjem bo izplačanih 2,43 milijona evrov dividend

14. julij 2017 ob 14:34

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Delničarji Gorenja bodo v nasprotju z lani prejeli dividende, ki bodo znašale 10 centov bruto na delnico. Direktorju Franju Bobincu pa so ponudili nov mandat.

Skupščina Gorenja, na kateri je bilo prisotnega 77 odstotkov kapitala, je sledila predlogu vodstva, da se za dividende letos nameni celotni bilančni dobiček Gorenja. Ta je bil 2,43 milijona evrov. Dividende bodo izplačali 4. avgusta, in to delničarjem, ki bodo dan prej, torej 3. avgusta, vpisani v delniško knjigo.

Gorenjevi delničarji so lani sicer ostali brez dividend, saj je družba leto 2015 končala z izgubo. Leta 2015 pa so delničarji prejeli dividendo v višini šest centov bruto na delnico.

Delničarji, ki se se sešli v hotelu Paka v Velenju, so potrdili tudi novega nadzornika družbe. To je na predlog nadzornega sveta postal Karl Kardov, ki ga je že lani v nadzorni svet predlagala skupina delničarjev okoli Nizozemca Philipa Sluiterja. Kardov bo funkcijo opravljal do 20. julija prihodnje leto, saj bo nasledil Toshibumija Tanimota, ki je aprila položaj zapustil iz zdravstvenih razlogov.

Najboljše prvo poletje

Bobinac je na skupščini predstavil tudi poslovanje velenjskega podjetja. Povedal je, da je bilo prvo polletje najboljše v zadnjih petih letih. Skupina je ustvarila skoraj 624 milijonov evrov prihodkov, kar je 7,3 odstotka več kot lani. Čisti dobiček se je ustavil pri 4,4 milijona evrov, kar je podvojen rezultat iz enakega obdobja lani. Bobinac je tudi spomnil, da druga polovica leta ostaja zahtevna in nepredvidljiva. Rezultati za prvo polletje bodo sicer objavljeni 25. avgusta.

Bobinac je povedal tudi, da si bodo v drugi polovici leta prizadevali uresničiti prodajne načrte, predvsem na zelo konkurenčnih trgih zahodne Evrope, ob hkratnem zagotavljanju stroškovne učinkovitosti, predvsem v primerih, ko se soočajo z rastočimi stroški ključnih surovin in komponent ter s pritiski na stroške dela, kot je to v Sloveniji, Srbiji in na Češkem.

Skupina Gorenje je lani sicer vknjižila 8,4 milijona evrov čistega dobička, potem ko je imela v 2015 predvsem zaradi težavnih razmer v vzhodni Evropi in neugodnih tečajnih gibanj 7,99 milijona evrov izgube. Prihodki so medtem v letni primerjavi porasli za 2,7 odstotka, na 1,26 milijarde evrov. Letos naj bi prihodki dosegli nekaj več kot 1,31 milijarde evrov, čisti dobiček pa 13,1 milijona evrov.

Bobincu ponujen nov mandat

Čeprav Gorenje po opozorilih analitikov zaostaja za tekmeci, se je nadzorni svet zaradi izboljšanja poslovanja skupine v četrtek odločil Bobincu ponuditi nov mandat na čelu Gorenja. Odločiti se mora v 15 dneh.

Nadzorni svet namreč ocenjuje, da je "stabilnost na položaju predsednika uprave v tem trenutku v interesu družbe in njenih delničarjev". Če ponudbo sprejme, bo za predsednika uprave znova imenovan 28. julija, in sicer za mandatno obdobje od 20. julija 2018 do 20. julija 2023.

G. C.