Glavina: Postopno prodajo NLB-ja smo predlagali mi, ne politika

Intervju z Lidio Glavina

19. april 2017 ob 18:29

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V prvem nastopu za TV Slovenija je predsednica Slovenskega državnega holdinga Lidia Glavina, pojasnila načrte s prodajo NLB-ja in Cimosa in kakšna so pričakovanja glede drugega tira.



Pred kamere TV Slovenija je prvič stopila predsednica Slovenskega državnega holdinga Lidia Glavina in razkrila načrte glede upravljanja 11,6 milijarde evrov vrednega državnega premoženja. Prepričana je, da bi s postopno prodajo NLB-ja država zaslužila več in poudarila, da to ni bila politična odločitev. O tem, koliko bi za banko država lahko iztržila, ne želi ugibati. To bodo povedali vlagatelji.



A. Č.