Google ponuja sodelovanje: "Slovenija je uspešna, tehnološko usmerjena država"

Ameriški informacijski gigant na delovnem obisku v Sloveniji

19. januar 2018 ob 21:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki ameriškega podjetja Google se te dni mudijo na delovnem obisku v Sloveniji in so se že srečali z državnim sekretarjem na gospodarskem ministrstvu Alešem Cantaruttijem. Sloveniji predlagajo sodelovanje na ravni malih in srednjih podjetij.

"Google prepoznava Slovenijo kot uspešno, tehnološko usmerjeno, gospodarsko stabilno državo, ki z izobraženo delovno silo in urejenim poslovnim okoljem novim investitorjem ponuja obilo priložnosti," so sporočili z ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Predstavniki Googla so predlagali sodelovanje na področju malih in srednje velikih podjetij, kjer bi s svojimi projekti in rešitvami okrepili izvozno usmerjeno gospodarstvo Slovenije. Predstavili so tudi center za pomoč malim in srednje velikim podjetjem, ki ga je Google pred kratkim odprl v Varšavi in pokriva tudi Slovenijo.

S predstavniki Googla se je sicer že v četrtek sestal tudi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Tadej Slapnik, v petek z njimi, kot so povedali na ministrstvu za javno upravo, sestal tudi minister Boris Koprivnikar.

Slovenske digitalne prioritete

V imenu predsednika državnega zbora (DZ) jih je sprejel tudi podpredsednik DZ Matjaž Nemec. Namen pogovora je bila izmenjava stališč in seznanitev z aktivnostmi glede slovenskih digitalnih prioritet ter vključevanje DZ v to tematiko. Kot je v pogovoru izpostavila predstavnica podjetja Google za Srednjo in Vzhodno Evropo Marta Poslad, v državah iščejo "pravi evropski inovacijski duh". Pri tem je poudarila, da se Slovenija v svoji regiji uvršča med države z zelo dobro razvitimi digitalnimi veščinami in znanji, so sporočili iz DZ.

Po njenih besedah je Slovenija med drugim zelo uspešna tudi v startup podjetjih, pri čemer je izpostavila, da postaja povezovanje korporacij in startupov vse pomembnejše. Nemec se je strinjal, da ima Slovenija dobro razvito informacijsko-komunikacijsko tehnologijo in dodal, da prihodnost razvoja digitalnih storitev temelji predvsem na mladih, ki so na tem področju po njegovem prepričanju dovolj ambiciozni in uspešni. Med drugim je tako omenil tudi uspešno delovanje spletnega portala Parlameter, ki analizira in obdeluje podatke zbrane na spletnem portalu DZ o delu poslank in poslancev, in ga je financiral prav Googlov program Digital News Initiative.

Priložnosti za sodelovanje z Googlom so sicer predstavniki vlade iskali že septembra 2016 v okviru obiska vladno-gospodarske delegacije v ZDA. Takrat so se poleg z Googlom srečali še z nekaterimi vodilnimi ameriškimi podjetji, ki s svojo tehnologijo razvijajo nove poslovne modele, v njih pa je vlada prepoznala velike priložnosti za poslovno-tehnološki preboj Slovenije.

G. K.