Nekdanja zaposlena tožita Google zaradi "diskriminacije konservativnih belih moških"

Tožnik izgubil službo zaradi okrožnice

9. januar 2018 ob 12:41

Washington - MMC RTV SLO

Nekdanja inženirja ameriškega spletnega velikana Google podjetje tožita zaradi domnevne diskriminacije konservativnih belih moških.

Kot pravita, želita predstavljati vse zaposlene, ki naj bi bili diskriminirani zaradi njihovih "domnevnih konservativnih političnih stališč, moškega spola in bele rase", poroča BBC.

Tožbo je skupaj z Davidom Gudemanom vložil James Damore, ki je bil lani odpuščen na Google zaradi sporne okrožnice, v kateri je trdil, da je v podjetju na vodstvenih položajih manj žensk morda zaradi bioloških razlik med ženskami in moškimi.

Tožnika Google očitata, da uporablja nezakonite kvote za zaposlovanje, da zaposluje ženske in pripadnike manjšin. Googlu tako očitata, da ne ščiti zaposlenih s konservativnimi stališči, vključno s podporo ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu.

Kot pravita v tožbi, se moškim "odkrito grozi in jih nadleguje z namenom maščevanja". Dejala sta še, da Google "odkrito sramoti" menedžerje, ki ne dosežejo zastavljenih ciljev.

Tiskovni predstavnik Google je dejal, da se "veselijo, da se bodo na sodišču branili pred obtožbami gospoda Damoreja".

Okrožnica spodbujala "škodljive stereotipe"

Damorejeva okrožnica, ki med drugim govori o bioloških razlikah med moškimi in ženskami in zaradi katere je bil iz podjetja odpuščen, je povzročila razvneto razpravo o svobodi govora na delovnem mestu in raznolikosti v Silicijevi dolini.

Damore v tožbi pravi, da je bila okrožnica notranja in je bila napisana kot odziv na prošnjo za povratno informacijo glede srečanja na temo raznolikosti in vključevanju, ki se ga je udeležil.

Predsednik uprave Googla Sundar Pichai je dejal, da so deli okrožnice kršili Googlova pravila vedenja in prestopili "mejo s spodbujanjem škodljivih spolnih stereotipov v našem delovnem okolju".

Damore pa je dejal, da je prejel "več osebnih sporočil sodelavcev na Googlu, ki so izražali njihovo hvaležnost", ker je spregovoril o tej temi.

Google pod preiskavo zaradi sumov o plačni neenakosti

Google je sicer pod preiskavo ameriškega ministrstva za delo zaradi suma kršitev zakonodaje o plačni enakosti. Tri ženske so vložile tožbo zoper podjetje, ki mu očitajo, da ženske plačuje manj kot moške za primerljivo delo. Tožba je bila prejšnji mesec zavržena, a je bila spet vložena v dopolnjeni obliki.

