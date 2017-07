Hekerji v napadih na Unicredit pridobili podatke 400.000 strank

Napadalci niso dobili gesel ali izvedli transakcij

26. julij 2017 ob 18:31

Milano - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Na italijansko banko Unicredit so hekerji v zadnjih desetih mesecih izvedli dva napada, pri čemer so pridobili nekatere podatke okoli 400.000 strank, niso pa izvedli transakcij.

Prvi napad se je zgodil septembra in oktobra lani, drugega pa so zaznali v juniju in juliju letos. Pri tem ni šlo za podatke, kot so gesla, ki bi omogočili dostop do računov strank ali nepooblaščenih transakcij, so pa napadalci pridobili dostope do nekaterih drugih osebnih podatkov in številk bančnih računov IBAN, je prek spleta sporočila banka.

Napadi so se zgodili prek enega izmed partnerskih podjetij, ki ga Unicredit ni želel razkriti. Vir blizu dogajanja je za Reuters dejal, da je banka za vdore ugotovila med ponedeljkom in torkom.

Unicreditov vodja oddelka za informacijsko tehnologijo Daniele Tonella je povedal, da ne vedo, kdo je za napade odgovoren, niti ni jasen motiv pridobivanja osebnih podatkov in številk računov.

2,3 milijarde za posodobitev sistema

Po poročanju dopisnika TV Slovenija Janka Petrovca je Unicredit za obdobje do leta 2019 za posodobitev svojih informacijskih sistemov namenil kar 2,3 milijarde evrov.

Unicredit, ki je banka z največ posojili v Italiji in ima več kot 25 milijonov strank po Evropi, je sprožil preiskavo in obvestil vse pristojne organe, napovedal je tudi vložitev prijave pri tožilstvu. Medtem so Unicreditove delnice padle za 0,9 odstotka.

J. R.