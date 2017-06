Kibernetski napad na britanski parlament iskal šibka gesla

Prizadeti le poslanci izven Westminstrske palače

24. junij 2017 ob 21:49

London - MMC RTV SLO/Reuters

Britanski parlament je bil tarča kibernetskega napada, katerega namen je bila identifikacija šibkih gesel elektronske pošte. Nekateri poslanci še vedno ne morejo dostopati do svojih računov.

Izjemno vztrajen napad je bil usmerjen tako na člane spodnjega kot zgornjega doma parlamenta. Poslanci so tekom napada prejeli sporočilo varnostne službe, da so njihovi računalniki napadeni ter da hekerji iščejo šibka gesla uporabniških računov elektronske pošte.

Spodnji dom britanskega parlamenta je dejal, da sodeluje z državnim centrom za kibernetsko varnost, vendar so prepričani, da so zavarovali vse uporabniške račune in sisteme.

Po poročanju Guardiana so imeli moten dostop do elektronske pošte le tisti poslanci in njihovi sodelavci, ki so se v času napada nahajali izven Westminstrske palače. Tem je napad onemogočil dostop preko mobilnih telefonov in tablic.

Maja napad na bolnišnice

Hekerski napad se je zgodil le slab mesec po napadu na britansko državno zdravstveno službo, ki je ohromil računalniški sistem in nekatere bolnišnice prisilil, da so zavrnili paciente.

Minister za mednarodno trgovino Liam Fox je dejal, da napad ni presenečenje in da mora biti svarilo ljudem po vsej deželi pred hekerji na medmrežju. "Vemo, da napadajo naše javne službe, zato napad na parlamentarne račune elektronske pošte ni nobeno presenečenje," je dodal.

J. R.