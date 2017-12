Heliosovi delavci zaradi nizke božičnice stavkajo

Zdaj se pogajajo z vodstvom

13. december 2017 ob 10:42,

zadnji poseg: 13. december 2017 ob 10:55

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

V družbi Helios je zaradi nezadovoljstva zaposlenih z nizko božičnico prišlo do spontane stavke, so sporočili iz Sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije.

Proizvodnjo so ob 8. uri ustavili, trenutno potekajo pogajanja predstavnikov delavcev z vodstvom družbe. Po poročanju lokalnega medija Domžalec naj bi bila razloga "prenizka božičnica" in neizplačilo nadur. Stavka se je začela v obratu Helios Količevo, kasneje naj bi se jim pridružili tudi Color Medvode.

Domžalski Helios je spomladi dokončno prešel pod okrilje japonske družbe Kansai Paint, ki je postala edina lastnica skupine Helios. Vprašanja o stavki smo naslovili na vodstvo Heliosa, odgovore naj bi prejeli v kratkem.

Kansai Paint je pogodbo o nakupu Heliosa s tedanjimi lastniki družbe Ring International Holding, Franklin Templeton in sklad GSO iz skupine Blackstone podpisal decembra. Kupnina je znašala 572 milijonov evrov, takrat pa so ocenili, da se bo prodajni postopek zaključil v dveh do treh mesecih. Helios je leta 2014 za 145 milijonov evrov prešel v last avstrijskega holdinga Ring International, kapital pa sta poleg Ring Holdinga zagotovila še ameriška sklada Franklin Templeton in Blackstone. Ob tem je holding prevzel še za okoli 105 milijonov evrov Heliosovega dolga. Iz podobnega razloga se je prejšnji četrtek zgodila manjša spontana stavka v Gorenju, poroča STA. Del Gorenjevih delavcev v programu kuhalnih aparatov je dopoldne za ur on pol prekinil delo zaradi informacije, da letos ne bodo prejeli božičnice.

Al. Ma.