"Holding z Madžarsko, lastništvo v Luki Koper in prednostna obravnava vlakov niso na mizi"

Pogovori se nadaljujejo

7. april 2017

zadnji poseg: 7. april 2017 ob 11:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na infrastrukturnem ministrstvu pričakujejo prispevek Luke Koper za drugi tir v višini 10 milijonov, a v Luki menijo drugače. Logističnega holdinga z Madžarsko ne bo, vztrajajo na ministrstvu.



Po besdah državnega sekretarja na omenjenem ministrstvu Jureta Lebna so se z upravo Luke Koper pogovarjali o zakonu in projektu drugi tir in jim predstavili operativno stanje projekta. Luka Koper pa je odkrito povedala, kje imajo drugačne rešitve oz. predloge glede zakona, je pojasnil. "Z veseljem lahko povem, da bomo razgovore nadaljevali," je dejal. Zato bodo takoj stopili v stik s Slovenskim državnim holdingom (SDH), da tudi z njimi pretresejo nekatere rešitve v zakonu in jih poskušajo narediti optimalne.



Glede ključnih točk razhajanja s koprskim pristaniščem ni želel govoriti, dokler ne bodo našli ustreznih rešitev, ki jih bodo potem tudi predstavili javnosti. Se pa o sodelovanju zalednih držav pri drugem tiru niso pogovarjali, je poudaril.



"Lastništvo v Luki Koper ni na mizi, prednostno obravnavanje vlakovnih kompozicij ni na mizi, holding ni na mizi," je zatrdil na vprašanje, kaj Madžari zahtevajo za svoje sodelovanje v 2TDK-ju. Znova pa se bodo z madžarskimi pogajalci sestali 25. aprila in ko bodo rezultati znani, jih bodo predstavili javnosti.



Primorci vztrajajo pri svojih izračunih

Pogovarjali pa so se tudi o prispevku, ki naj bi ga Luka plačevala za drugi tir in Leben je pojasnil, da vlada predvideva vplačilo 10 milijonov evrov in ne 18, kolikor si je glede na parametre obdavčevanja naračunala Luka Koper. Nato pa bi skupaj razvili metodologijo za naprej, da bi se vložek povečal skladno s povečanim pretovorom. A za zdaj država še nima pripravljenosti pristanišča za plačevanje prispevka. Prav tako Leben ni želel povedati, kakšno je njihovo stališče do predloga civilne iniciative, da bi namesto 2TDK-ja upravljanje in gradnjo drugega tira prevzelo podjetje SŽ-Infrastruktura.



Sicer pa ima ministrstvo v prihodnjih dneh in tednih predvidenih več sestankov na temo drugega tira, in sicer z obrtno in gospodarsko zbornico, Komisijo za preprečevanje korupcije in civilno iniciativo.

Predsednik uprave Luke Koper Dragomir Matić pa je povedal, da je še vedno nekaj odprtih vprašanj med njimi in vlado, ki še niso dobila odgovora. Eno od teh, in tudi najbolj pereče, je višina prispevka za drugi tir, za katerega Matić vztraja, da zakon predvideva 18 milijonov, čeprav jim je Leben predstavil številko 10 milijonov evrov. Pričakuje pa, da se bodo ta vprašanja razrešila v prihodnjih razgovorih.



Na vprašanje MMC-ja, ali je torej 10 milijonov zanje sprejemljiva številka, je odvrnil, da ne more komentirati. Prav tako ni bil konkreten pri odgovoru na vprašanje, ali bodo sprejeli to višino prispevka, če bo tako naročil lastnik SDH. Je pa ponovil, da v Luki Koper ideji logističnega holdinga nasprotujejo.

Malo pred 12. uro bo o drugem tiru novinarsko konferenco imel tudi SMC, ob 13. uri pa še SDS.

