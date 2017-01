Italijani tik pred prevzemom Cimosa, a še prej ga lahko v stečaj pahnejo Hrvati

Kupnina še ni nakazana

9. januar 2017 ob 07:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Cimos hrvaški slabi banki dolguje vsah 40 milijonov evrov. Če bo hrvaška tožba uspela, utegne pristati v stečaju še pred prodajo italijanskemu kupcu. Zato so negotova tudi nova naročila.

Po kolektivnem dopustu se v tovarno vračajo delavci Cimosa, ki pa še vedno ne vedo, kdaj bo končana prodaja podjetja. Nerešeno vprašanje ostaja dolg do hrvaške slabe banke. Cimos je namreč pred dobrimi 15 leti za naložbo v Buzetu najel posojilo pri Riječki banki. Ta je propadla, terjatve je prevzela hrvaška slaba banka DAB. Ta od Cimosa zahteva 20 milijonov evrov, skupaj z obrestmi pa je dolg najmanj dvakrat večji. Italijanski kupec si želi poravnave, v slabi banki pa pojasnjujejo, da na njihovo zadnjo ponudbo Hrvati še niso odgovorili.

V Cimosu so bili ob podpisu prodajne pogodbe z italijanskim skladom optimistični glede izida pogajanj. Na vprašanje, ali se lahko zalomi prav zaradi zahtev Hrvatov, je glavni izvršni direktor Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) Imre Balogh takrat tako odgovoril: "Vse je mogoče, toda imamo občutek, da obe strani pogajanja jemljejo odgovorno. Cimos je zelo pomemben zaposlovalec v obeh državah. Prepričan sem, da bodo to upoštevali."



Italijani še niso plačali

Cimos na Hrvaškem zaposluje 1.200 delavcev. Prodajna pogodba je bila sklenjena oktobra lani, vrednost posla je 110 milijonov evrov, a ker so Italijani prevzeli tudi Cimosov dolg, bo kupnina znašala 100.000 evrov.

Na DUTB-ju so nam pojasnili, da Italijani kupnine še niso poravnali. Plačali jo bodo ob zaključku posla. Ta pa je še pod vprašajem, saj je hrvaška tožba tako visoka, da bi Cimos lahko pahnila v stečaj. Delavcem so napovedali, da konec pogajanj pričakujejo ob koncu leta, a očitno je poravnava trši oreh, kot so pričakovali. Zaradi tega so negotova tudi nova naročila.

Italijanski investitorji so medtem redno prisotni v koprskem podjetju, saj se pripravljajo na prevzem, ki naj bi se po napovedih zgodil spomladi. Seveda pod pogojem, če bodo pogajanja s Hrvati uspela.

Nataša Ugrin Tomšič, Radio Slovenija