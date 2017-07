Hrvaška obala je med najbolj zaželenimi turističnimi območji EU-ja

Zunaj EU-ja so najbolj priljubljena destinacija ZDA

8. julij 2017

Španski Kanarski otoki s 94 milijoni nočitev ostajajo najbolj privlačna turistična regija v EU-ju, na četrtem mestu pa se je znašel hrvaški Jadran z 68,1 milijona nočitev.

S 76,8 milijona nočitev je na drugem mestu francoska pariška regija, s 75,5 milijona nočitev pa ji sledi španska Katalonija. Med prvimi desetimi regijami po prenočitvah so še španski Balearski otoki (65,2 milijona), italijanski Veneto (63,3 milijona), španska Andaluzija (61,4 milijona), francoski Provansa in Azurna obala (54,6 milijona nočitev), francoska alpska regija Rhone-Alpes (48,7 milijona) in ožje središče Londona (44,8 milijona), kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostata.

Španija, Francija in Italija so države, ki privabljajo največ turistov, saj se je med 30 najbolj priljubljenih destinacij uvrstilo šest njihovih regij. Poleg že omenjenih turiste v Španiji najbolj privlačijo lepote Valencie in Madrida, v Franciji pa južne regije Lanquedoc-Roussillon, vinorodne regije Akvitanija in severozahodne regije ob Atlantskem oceanu Bretanije. V Italiji se turisti radi zadržijo še v Toskani, Lombardiji, Laciju in na Južnem Tirolskem.

Država, ki si jo turisti radi izberejo za oddih, je še Nemčija z njenimi privlačnimi regijami Zgornja Bavarska, Berlin, Mecklenburg-Pomorjansko in Schleswig-Holstein, pa tudi Grčija (Južnoegejski otoki in Kreta), Avstrija (Tirolska in Salzburg), Irska (severna in vzhodna regija) in Nizozemska (Noord-Holland).

Leta 2015 v Sloveniji 10,3 milijona nočitev

Slovenija je razdeljena na dve regiji. Turisti, ki so leta 2015 obiskali zahodno Slovenijo, kamor med drugim spadajo Triglavski narodni park, Ljubljana in Obala, so ustvarili 6,2 milijona prenočitev, medtem ko so v vzhodni Sloveniji imeli 4,1 milijona nočitev.

Turisti EU-ja poleg tega radi potujejo tudi zunaj Unije. Najbolj priljubljene destinacije po prenočitvah so ZDA, Turčija in Maroko. V ZDA so se leta 2015 najraje zadrževali Irci, Francozi, Luksemburžani, Madžari, Poljaki, Finci, Švedi in Britanci. Turčija je bila najbolj privlačna za Bolgare, Čehe, Nemce, Nizozemce, Avstrijce in Romune, Maroko pa za Belgijce in Špance.

