Bodo zaradi Agrokorja med turistično sezono trgovine Konzuma prazne?

Sporni aneks treh nekdanjih članov uprave hrvaškega trgovca

23. maj 2017 ob 16:28

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Pred turistično sezono na Hrvaškem vlada zaskrbljenost, če bo zaradi dolžniških težav z Agrokorjem v njegovih trgovinah Konzum sploh mogoče kaj kupiti, saj dobavitelji grozijo z ustavitvijo dobav.

Če začasna uprava Agrokorja ne bo ugodila njihovim zahtevam, so hrvaški dobavitelji pripravljeni na prekinitev dobavljanja blaga, pri tem pa se jim bodo pridružila tudi slovenska podjetja, ki jim Agrokor dolguje več kot 40 milijonov evrov, poroča Radio Slovenija. Kakšna je dejanska skupna vrednost dolga, bo znano po 10. juniju, ko se izteče rok za prijavo terjatev.

Sanacija Agrokorja se zapleta, saj plačila za dobavljeno blago po 10. aprilu ne potekajo, kot je bilo dogovorjeno, zato tujci vztrajajo pri predplačilih, najverjetneje pa je težava tudi v svežem denarju, je pojasnil Izidor Krivec iz Celjskih mesnin, ki je na čelu slovenskega upniškega odbora.

Zlasti hrvaški dobavitelji zahtevajo, da so za dobave blaga po 10. aprilu enako obravnavani kot banke upnice. Poleg tega zahtevajo, da bodo regresni zahtevki od menic naslovljeni na Agrokor in ne več na dobavitelje.

Če zahteve hrvaških dobaviteljev ne bodo spoštovane, naj bi s ponedeljkom ustavili dobavo Konzumu, če se bo to zgodilo, bodo po besedah Krivca temu absolutno sledili tudi slovenski dobavitelji.

Ustavitev dobav bi pomenila najprej zlom Konzuma in nato Agrokorja, zato Krivec upa, da se to ne bo zgodilo. Ob tem zagotavlja, da z Mercatorjem trenutno ni težav.

Predvidoma prihodnji teden bo v upravo Mercatorja prišel izredni član uprave Gregor Planteu, pri čemer Krivec zanika, da bi bil vpleten v njegovo imenovanje. "Dobavitelji s tem nimamo nič, je pa to verjetno pomembna funkcija, ker bi se v takšnem kolapsu zgodilo marsikaj, to je ustrezna varovalka, Mercator je zdaj dosti varnejši," je dejal za Radio Slovenija.

Sporna poteza Todorića pred odhodom

Medtem so na dan prišle sporne poteze nekdanjih članov uprave Agrokorja, ki jih je razkril izredni pooblaščenec za Agrokor Ante Ramljak. Na zagrebškem sodišču, pristojnem za gospodarske zadeve, je vložil zahtevo za razveljavitev aneksov k pogodbam o zaposlitvi treh nekdanjih članov uprave, Ivico in Anteja Todorića ter Ivana Crnjca.

Anekse k pogodbi je trojica podpisala 31. marca oz. deset dni pred vzpostavitvijo izredne uprave v koncernu, vendar takšnega dopolnila k pogodbi ni podpisal noben drug takratni član uprave ali nadzornega sveta.

"Z aneksom je dogovorjeno, da bo Agrokor poplačal vso škodo, ki bi je bili lahko deležni ob morebitnih pravosodnih, upravnih, arbitražnih in drugih postopkih proti njim zaradi ukrepov in/ali napak, ki so jih storili kot menedžerji v Agrokorju," so pojasnili v hrvaškem trgovcu.

Glede na aneks bi moral Agrokor plačati tudi vse stroške odvetnikov, pravne zaščite in strokovnih svetovalcev ter druge stroške, ki bi nastali med temi postopki. To bi veljalo do morebitne pravnomočne odločitve, da niso poslovali, kot bi morali, in ne glede na to, ali so njihove delovne pogodbe še veljavne ali ne.

Izredno upravo so v Agrokorju uvedli 10. aprila in s tem je vsem dotedanjim članom uprave potekel mandat, omenjeni trojici pa tudi delovno razmerje. Vsi drugi člani poslovodstva, razen nekdanjega predsednika nadzornega odbora Ivana Todorića, so podpisali sporazumni razhod z družbo, s čimer so se odpovedali materialnim pravicam iz pogodbe, medtem ko je bilo Ivanu Todoriću delovno razmerje prekinjeno enostransko.

Lavrov zanika politično delovanje ruskih bank

O Agrokorju sta se v Moskvi pogovarjala tudi ruski zunanji minister Sergej Lavrov in njegov hrvaški kolega Davor Ivo Stier, ki je izrazil zadovoljstvo, da ruska stran razume poteze hrvaške vlade pri reševanju krize v največji hrvaški družbi.

Hrvaške novinarje je zanimalo, ali je ravnanje ruskih bank Sberbank in VTB, ki sta v večinski državni lasti in med največjimi upnicami Agrokorja, v primeru krize v hrvaškem trgovcu posledica nedavnih izjav hrvaškega premierja Andreja Plenkovića med obiskom v Kijevu pred nekaj meseci.

Plenković je takrat dejal, da sta bili Hrvaška in Ukrajina žrtvi brutalne vojaške agresije in je predlagal mirno reintegracijo uporniških vzhodnih delov Ukrajine po vzoru na hrvaške izkušnje pri vrnitvi vzhodne Slavonije.

Lavrov je zanikal, da bi šlo za politično ozadje pri ravnanju ruskih bank na Hrvaškem, ter da je politična dimenzija le v tem, da bodo podprli rešitev, ki bo zadovoljila upnice in Agrokor.

"Med današnjimi pogovori smo presodili, da obstajajo dobre možnosti za sodelovanje finančnih institucij. Sberbank in VTB sta med upniki Agrokorja, ruski bankirji pa so zainteresirani, da se bo Agrokor okrepil," je izjavil vodja ruske diplomacije.

G. V.