Hrvaška zaradi NEK-a grozi z ad hoc tehnično arbitražo

Rožman še ostaja na vrhu?

10. april 2018 ob 22:42

Krško - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Slovensko-hrvaške odnose bi lahko dodatno obremenil nov spor, povezan z vodenjem Nuklearne elektrarne Krško. Stanislavu Rožmanu je GEN energija mimo volje hrvaškega družbenika podelila še en petletni mandat na vrhu NEK-a.

Državi imata v nuklearki vsaka polovični lastniški delež. Ko smo zgodaj popoldne prejeli sporočilo, da je bil Stanislav Rožman, ki nuklearko vodi že trideset let in je človek z najdaljšim stažem predsednika uprave katere koli družbe v državni lasti pri nas, imenovan za predsednika uprave NEK-a za še eno petletno obdobje, in to prav na dan, ko bi se sicer moral posloviti od vodenja, je bilo prvo vprašanje, kako.

Predsednika dvočlanske uprave namreč imenuje skupščina družbe. Ta je bila prejšnji torek, a je hrvaški družbenik HEP takrat soglasje za nov mandat Rožmanu pogojeval z zamenjavo svojega člana uprave, v kar GEN energija, ki upravlja slovenski delež, ni privolila in Rožman ni dobil zelene luči lastnikov.

Da je od Hrvaške elektroprivrede še danes nima, so na naše vprašanje pritrdili v Zagrebu. "GEN energija je 70-letnemu Stanislavu Rožmanu neposredno, brez soglasja HEP-a podelila še en petletni mandat," so zapisali in dodali, "če na skupščini ne bo doseženo soglasje tako o enostranskem imenovanju Rožmana kot o zamenjavi hrvaškega člana uprave Hrvoja Perharića, bo hrvaški družbenik zaradi enostranskih potez direktorja GEN energije Martina Novšaka sprožil ad hoc poslovno tehnično arbitražo".

Ko gre za varnost NEK-a grožnje niso primerne, se je na to sporočilo odzval Novšak. Saša Medaković, zdajšnji direktor hrvaškega državnega zavoda za radiološko in nuklearno varnost, za katerega hrvaška stran trdi, da ima več kot dovolj referenc za člana uprave, po Novšakovih besedah nima zadostnih kvalifikacij za tako pomembno funkcijo.

Tako Novšak kot predsednik nadzornega sveta GEN energije Karlo Peršolja sta sicer prepričana, da se bo vihar glede vodenja NEK-a hitro polegel. Se torej Rožmanu obeta vodenje nuklearke do leta 2023? Novšak odgovarja, da je Rožman pravi človek na pravem mestu, "za menjavo bomo poskrbeli, ko bo čas za to".

Irena Ulčar Cvelbar, TV Slovenija