HSE: V letu 2016 se je zgodil korenit preobrat

Večina družb v skupini HSE poslovala z dobičkom

18. julij 2017 ob 15:59,

zadnji poseg: 18. julij 2017 ob 16:10

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

HSE je leto 2016, po dveh letih izgube, končal z 21,7 milijona evrov čistega dobička. Z dobičkom je poslovala večina družb v skupini HSE. Tešu pa je uspelo izgubo zmanjšati s skoraj 460 milijonov na 47,2 milijona evrov.

"Leto 2016 je bilo eno izmed tistih, ki si jih bomo v družbi in skupini HSE zapomnili kot izjemno težko, a tudi uspešno. Poslovali smo z dobičkom in zmanjšali zadolženost, kar je v primerjavi z letom poprej korenit preobrat in zato za naše poslovanje pomembna prelomnica," so zapisali v revidiranem letnem poročilu, objavljenem na spletni strani HSE-ja.

Večina družb v skupini je leto 2016 končala z dobičkom. Družba HSE je imela 44,4 milijona evrov čistega dobička (leto prej 323,1-milijonsko izgubo), Dravske elektrarne Maribor (Dem) 14,6 milijona evrov dobička (leto prej 8,7 milijona evrov) in Soške elektrarne Nova Gorica (Seng) 9,2 milijona evrov dobička (leto prej 6,2 milijona evrov).

Dobiček je imel lani tudi Premogovnik Velenje, in sicer približno 770.000 evrov (leto prej 70-milijonska izguba), medtem ko je Termoelektrarni Šoštanj uspelo izgubo krepko zmanjšati.

Obrnjeno gibanje zadolženosti

Skupina Holding Slovenske elektrarne (HSE) je ob 1,2 milijarde evrov prihodkov, kar je 2,6 odstotka manj kot leto prej, obrnila gibanje zadolženosti. Dolg do bank je bil ob koncu leta 2016 za 12 odstotkov nižji kot 2015, neto zadolženost se je ustavila pri 816 milijonov evrov.

"Družba HSE pa si je z refinanciranjem kratkoročnih posojil zagotovila dolgoročne vire sredstev v višini 180 milijonov evrov ter dodatnih 50 milijonov evrov dolgoročnega okvirnega posojila. S prestrukturiranjem dolgov smo izboljšali likvidnostni in finančni položaj celotne skupine HSE," so poudarili.

Celotne finančne obveznosti skupine HSE so konec leta 2016 znašale 899,6 milijona evrov in so se na letni ravni znižale za 11 odstotkov. Elektrarne v skupini HSE so lani proizvedle 7,8 teravatnih ur električne energije, kar je 15 odstotkov več kot leta 2015.

Več kot 200 manj zaposlenih

HSE je imel na ravni skupine lani 3.110 zaposlenih, potem ko jih je bilo leto prej 3.390. V družbi HSE je bilo 150 zaposlenih (leto prej 142), v Demu 237 (leto prej 266), Sengu 122 (enako kot leto prej), Tešu 323 (leto prej 385) in Premogovniku Velenje 1.231 (leto prej 1.254).

Z revidiranim poročilom o poslovanju tako za skupino kot družbo HSE se je v ponedeljek seznanil tudi upravljavec državnega premoženja, Slovenski državni holding (SDH). Ta je med drugim poslovodstvu in nadzornemu svetu HSE-ja podelil razrešnico za delo v lanskem letu.

G. C.