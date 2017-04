HSE bo začasno vodil Matjaž Marovt

Mandat bo trajal pol leta

4. april 2017 ob 18:35

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne je za začasnega generalnega direktorja družbe imenoval Matjaža Marovta, po tem, ko je odstopil Gorazd Skubin.

Marovt, sicer finančni nadzornik holdinga (HSE), bo HSE vodil šest mesecev, njegov mandat pa se začne 19. aprila, so sporočili nadzorniki. Ena ključnih Marovtovih nalog bo zagotoviti stabilno vodenje in poslovanje. Za pomembne cilje si je zadal tudi povečanje ugleda skupine HSE. "To si zasluži tudi 3.000 zaposlenih v rudarstvu in proizvodnji ter prodaji električne energije, ki z zavzetim delom izvajajo poslanstvo največje slovenske elektroenergetske skupine. Brez HSE-ja ni varne in zanesljive oskrbe z električno energijo in prav je, da ima tako pomembna skupina tudi ustrezno javno podobo na eni ter notranjo klimo na drugi strani," je po besedah HSE-ja dejal Marovt.

Nadzorniki HSE-ja prejšnji teden razlogov za Skubinov odstop niso navedli. V javnosti pa so se v zadnjih tednih pojavljale informacije, da niso zadovoljni z njegovim delom, predvsem s hitrostjo sanacije skupine, ki je močno obremenjena z 1,4 milijarde evrov vredno naložbo v šesti blok Termoelektrarne Šoštanj (Teš).

Marovtov predhodnik imel odprtih več front

Skubin se je zavzemal za ukrep prednostnega dispečiranja iz Teša, ki ni zaživel, a so ga v družbi predvideli v poslovnem načrtu. Razburjal je tudi s kadrovsko politiko. V medijih so sicer krožile različne informacije o številu na novo zaposlenih ljudi v HSE-ju, Skubin pa je na marčevski seji pristojnega odbora DZ-ja pojasnil, da je na HSE iz drugih družb iz skupine prišlo osem ljudi, 11 pa je bilo novih zaposlitev. A so štirje odšli s HSE-ja, tako je bilo po njegovih pojasnilih dejansko samo sedem dodatnih zaposlitev.

Po pisanju medijev so bila tudi trenja med Skubinom in finančnim direktorjem HSE-ja Stojanom Nikolićem. Ta je bil na mestu finančnega direktorja še v času, ko je družbo vodil Blaž Košorok, in je nameraval za obvladovanje likvidnosti izdati za 285 milijonov evrov sedemletnih obveznic - to namero so potem opustili, ko so bile od vlagateljev ponujene višje obrestne mere.

Odmevala je tudi 35.000 evrov vredna pogodba med odvisno družbo Premogovnik Velenje in Inštitutom za sodoben trajnostni razvoj v lasti nekdanjih politikov Toneta Ropa, Patricka Vlačiča, Milana M. Cvikla in Uroša Jauševca. Kdo ima zasluge za ta posel, ni jasno, ali Nikolić, ki je nadzornik Premogovnika Velenje, ali Skubin.

Po pisanju Dela je Skubin naročil tudi analizo zadolženosti in možnosti optimizacije upravljanja dolga družbe in skupine HSE, ki naj bi bila razlog za njegov odhod s HSE-ja. Avtor analize je Tone Rop in je po pisanju časopisa zelo jasen pri poimenovanju krivcev, ki niso bili med drugim sposobni obvladovati dolga HSE-ja in ki so preplačali, predvsem pa prehitro poplačali posojilo EIB-ja - odgovorna sta Košorok in Nikolić.

