Inflacija na letni ravni enoodstotna

Izračuni državnega statističnega urada

30. oktober 2017 ob 10:41,

zadnji poseg: 30. oktober 2017 ob 10:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Rast cen življenjskih potrebščin v Sloveniji se je nadaljevala tudi oktobra. Inflacija na letni ravni je bila enoodstotna, na mesečni pa 0,1-odstotna.

Dražji naftni derivati - tekoča goriva so bila dražja za 9,2 odstotka, dizelsko gorivo za osem odstotkov in bencin za 4,4 odstotka - so k enoodstotni inflaciji na letni ravni prispevali po 0,3 odstotne točke, so naračunali na državnem statističnem uradu. K letni rasti cen je prispevala tudi dražja hrana, ki se je v povprečju podražila za 1,7 odstotka.

Letno inflacijo so medtem najbolj ublažile, za 0,2 odstotne točke, nižje cene oblačil. Oblačila so bila namreč za tri odstotke cenejša kot oktobra lani.

Blago je bilo sicer oktobra v povprečju za 0,8 odstotka dražje kot oktobra lani, storitve pa za 1,5 odstotka. Cene blaga dnevne porabe so se zvišale za dva odstotka, cene poltrajnega blaga in cene trajnega blaga pa so se znižale za 1,5 oz. za 1,8 odstotka.

K 0,1-odstotni mesečni rasti cen življenjskih potrebščin so 0,3 odstotne točke prispevale višje cene oblačil. Ta so se na mesečni ravni podražila za 6,1 odstotka. Tudi v oktobru so k podražitvi oblačil prispevale jesensko-zimske kolekcije.

Po 0,1 odstotne točke so prispevale še višje cene električne energije, plina in drugih goriv (za 0,7 odstotka), pogonska goriva (dizelsko gorivo se je podražilo za 2,5 odstotka, bencin za 0,1 odstotka) in druge posamezne podražitve.

Cenejše počitnice

Mesečno rast cen so medtem za 0,3 odstotne točke znižale nižje cene počitniških paketov. Ti so bili v povprečju za 8,3 odstotka cenejši kot septembra.

Po 0,1 odstotne točke so prispevale še nižje cene svežega ali ohlajenega sadja (za 5,1 odstotka) in nižje cene rabljenih avtomobilov (za 4,1 odstotka).

Oktobra je bila povprečna 12-mesečna rast cen življenjskih potrebščin 1,3-odstotna, potem ko smo imeli oktobra lani v tej primerjavi na letni ravni 0,2-odstotno deflacijo. Oktobra lani je bila sicer letna rast cen 0,6-odstotna.

Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, ki se uporablja za primerjavo cen v EU-ju, je bila v oktobru 1,3-odstotna, medtem ko je bila mesečna rast 0,3-odstotna. Povprečna 12-mesečna rast cen je bila 1,4-odstotna, oktobra lani pa je bila 0,4-odstotna deflacija.

Al. Ma.