Investitorji ustavili projekt Emonika, vzrok naj bi bila "regulatorna vprašanja"

Brez podpore lastnika zemljišč ne morejo nadaljevati projekta

1. marec 2018 ob 10:54

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Komercialni del ljubljanskega projekta Emonika je za nedoločen čas ustavljen. Družba Mas Real Estate je v poslovnem poročilu zapisala, da so nekatera regulatorna vprašanja nepremostljiva, zato se bodo usmerili na druge projekte.

Čeprav smo s Slovenskimi železnicami dosegli načelen trgovski dogovor in kljub spodbudnemu napredku na različnih področjih je januarja 2018 postalo jasno, da so nekatera regulatorna vprašanja nepremostljiva, so v Mas Real Estateu zapisali v poročilu, ki se nanaša na konsolidirane finančne rezultate druge polovice leta 2017.

Katere so nepremostljive regulatorne težave, v poročilu niso navedli. Stroški prekinitve projekta so omejeni in znašajo okoli 1,5 milijona evrov, od tega na družbo Mas, skupno podjetje za vlaganje v Emoniko je ustanovila skupaj s Prime Kapitalom, pade okoli 600.000 evrov.

Informacije iz poslovnega poročila Masa v zvezi z Emoniko je za Dnevnik potrdil tudi vodja projekta pri Prime Kapitalu Csaba Toth. Prime Kapital sicer še vedno zanima ta projekt, čeprav lastnika zemljišč niso mogli prepričati, da bi sprejel njihovo predlagano časovnico za nadaljnje korake. Brez podpore lastnika zemljišč po njegovih besedah ne morejo nadaljevati projekta.

Lastnik zemljišč, na katerih je predvidena gradnja komercialnega dela Emonike, je trojica projektnih družb, katerih večinski lastnik je ciprska družba Granit Polus. To so leta 2015 ustanovili lastniki in menedžment nekdanje skupine Trigranit, ki je v preteklosti v javno-zasebnem partnerstvu nameravala zgraditi tako komercialni kot javni del projekta, ki vključuje tudi prenovo ljubljanske železniške postaje in gradnjo nove avtobusne postaje.

"Upamo, da se bo položaj spremenil in se bomo lahko vrnili k projektu Emonika," je še dodal Toth. Glavni direktor za naložbe pri Masu Jonathan Knight se na vprašanja o projektu še ni odzval.

G. C.