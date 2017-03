Komisija DZ-ja čaka na SDH-jev in DUTB-jev plan B za Cimos

Seja se bo predvidoma nadaljevala v torek ob 19. uri

3. marec 2017 ob 11:21

Na seji o problematiki Cimosa so člani komisije DZ-ja za nadzor javnih financ izostanek povabljenih predstavnikov SDH-ja in DUTB-ja označili za nedopusten in sejo do zagotovitve njihove prisotnosti prekinili.

Na zahtevo SDS-a so na seji med drugim obravnavali zahtevo za obrazložitev razlogov smiselnosti financiranja delovnih mest na Hrvaškem s strani Slovenije v primeru reševanja Cimosovega spora na Hrvaškem s poravnavo med Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) in hrvaško slabo banko DAB. A ker so se v tem času razmere spremenile in je italijanski sklad Palladio Finanziaria sporočil, da odstopa od nakupa Cimosa, pogodba o poravnavi pa ni bila podpisana, so člani komisije od vlade želeli slišati vsebino alternativnega načrta za reševanje Cimosa.

Predstavniki DUTB-ja in Slovenskega državnega holdinga (SDH) se seje niso udeležili, ker da je situacija preveč občutljiva za Cimos, da bi lahko prišli, je pojasnil predsednik komisije Andrej Šircelj iz SDS-a. "Predstavniki SDH in DUTB niso tisti, ki bodo diktirali katere informacije in kdaj lahko dobi DZ. Poslanci imamo pravico vedeti, kaj se dogaja v državi in kaj z davkoplačevalskim denarjem. Če so ti gospodje nad DZ, naj povedo. Če so podatki občutljivi, se seja lahko zapre za javnost," je navedel.

"Nedopustna ignoranca DUTB-ja in SDH-ja"

Jan Škoberne iz SD-ja je soglašal, da je ignoranca vodstva DUTB-ja in SDH-ja nedopustna, in hkrati predlagal sklep, naj vlada zagotovi njihovo obvezno udeležbo na sejah teles DZ-ja, na katere so vabljeni. Takšen sklep so člani komisije podprli soglasno in sejo do zagotovitve njihove prisotnosti prekinili.

"Če v SDH in DUTB ne čutijo odgovornosti, da bi prišli na današnjo sejo, ko v zraku visi 3000 delovnih mest, jim tudi sklep vlade ne bo pomagal," je dejala Alenka Bratušek iz skupine nepovezanih poslancev. Nikomur ne koristi, če govorimo o člankih iz medijev, medtem ko drugih informacij ni, pa je menila Julijana Bizjak Mlakar iz DeSUS-a.

Dejavnost ima perspektivo

Janez Janša iz SDS-a je predlagal, naj se na sejo povabi Vojka Antončiča in Andra Ocvirka, ki sta bila v času, ko je Cimos zašel v finančne težave, v nadzornem svetu te družbe. Prepričan je tudi, da je velja razmisliti, če bi se za isti denar nekje pridobilo 2000 delovnih mest, je treba investirati tja. Cimos je tovarna, ki ne proizvaja nogavic, pač pa izdelke, kjer se splača potruditi, da bi našli rešitve. "Ne gre samo za delovna mesta, pač pa tudi za to, da se dejavnost, ki ima še vsaj 10 ali 20 let perspektive, nadaljuje," je še dodal Janša.

Luka Mesec iz ZL-ja je izpostavil dejstvo, da se mu zdi naslov seje šovinističen do hrvaških delavcev. "Obrat v Buzetu je bil vsa leta nepogrešljiv del skupine Cimos in hrvaški delavci na noben način niso odgovorni za usodo Cimosa," je dejal in dodal, da je seja v okviru, kot je bila zastavljena, nesmiselna.

"V medije prihajajo same neresnice"

Državni sekretar Aleš Cantarutti z gospodarskega ministrstva je poslancem pojasnil, da do izplačila sedmih milijonov evrov, s katerimi bi posredno financirali hrvaška delovna mesta, ni prišlo. Po njegovih besedah se je gospodarski minister Zdravko Počivalšek v postopek vključil z dobrimi nameni. "Minister včeraj tudi ni bil v Frankfurtu, v medije tako prihaja kup neresnic in to je najhujše, kar se trenutno dogaja Cimosu," je opisal situacijo in nadaljeval, da bo o samem načrtu B za Cimos več povedanega prihodnji teden na seji parlamentarnega odbora za gospodarstvo.

SDH in DUTB sta finančno ministrstvo seznanila s tveganjem umika italijanskega kupca v primeru Cimosa in z grobim osnutkom načrta B. "Vendar morajo pripraviti načrt konkretnih aktivnosti, ki jih bomo preverili, da bodo skladne z dovoljenimi državnimi pomočmi, " pa je pojasnila sekretarka Miranda Groff Ferjančič s finančnega ministrstva.

