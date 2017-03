SMC, DeSUS in SD hočejo informacije o propadli prodaji Cimosa

V Frankfurtu srečanje s Cimosovimi kupci

2. marec 2017 ob 07:24,

zadnji poseg: 2. marec 2017 ob 13:15

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Koalicijske poslanske skupine pričakujejo, da bodo tudi v DZ-ju prejeli informacije glede reševanja Cimosa oz. načrta B, v katerega vodja poslancev DeSUS-a Franc Jurša dvomi.

O tem, zakaj je italijanski sklad Palladio Finanziaria odstopil od nakupa Cimosa, po besedah Jurše v koaliciji nimajo informacij. "Dvomim, da je Cimos možno na takšen način reševati," je priznal glede načrta B, po katerem naj bi Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) za nekaj let vstopila v lastništvo družbe in jo poskušala prestukturirati in prodati. Po besedah Jurše morajo odgovorni povedati, ali je to možno ali ne, sam pa ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška ne vidi kot glavnega krivca, da je posel padel v vodo.

Vodja poslanske skupine SMC-ja Simona Kustec Lipicer pa je pojasnila, da informacije glede Cimosa pričakujejo zlasti na delovnih telesih DZ-ja v prihajajočem tednu. Poudarila je, da kot poslanci nimajo nikakršnih neposrednih pristojnosti v zvezi s prodajo podjetja. Vendar si je koalicija enotna, da je treba narediti vse za to, da se delovanje Cimosa nadaljuje nemoteno in se ohranijo delovna mesta in da nadaljujejo "z dobrimi trendi poslovanja Cimosa, ki ga beležimo v zadnjih mesecih", je povedala Kustec Lipicerjeva. Cimos je sicer lani imel 317,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je bilo za 75,4 milijona evrov manj kot leto prej, in 10 milijonov evrov čiste izgube.

Kustec Lipicer: Odgovornost je treba iskati v preteklem vodenju

Jasna je tudi pri vprašanju odgovornosti za položaj Cimosa. Po njeni oceni bi morali za razmere odgovarjati tisti, ki so jih povzročili, kar pa da zanesljivo ni sedanja vodstvena in politična garnitura. Spomnila je na to, kdaj se je problematika intenzivirala do točke, ko sta tedanja oblast in DUTB vstopala v reševanje Cimosa, to je v obdobju 2012 ter v letu 2014 tik pred nastopom sedanje vlade. Sicer pa so po mnenju Kustec Lipicerjeve za nastale razmere odgovorni tedanji nadzorni sveti pristojnih institucij.

Da potrebujejo dodatne informacije o načrtih s Cimosom, se strinja tudi glavni tajnik SD-ja Dejan Levanič. Vsekakor je treba zadevo zapeljati v smeri, da jim ne bodo čez čas očitali, da je šlo za nedovoljeno državno pomoč podjetju in "bomo ljudem obljubili, kar ne bo uresničeno", je poudaril.

Na vprašanje, ali bodo za nastali položaj zahtevali odgovornost, pa je odgovoril, da je zdaj treba najprej najti rešitev oz. odgovor, kaj narediti s to družbo. Zatem pa na podlagi informacij, kako so potekali pogovori, kaj je bilo v ozadju in zakaj je prišlo do te situacije, doreči, kako naprej.

V Nemčiji mirijo partnerje

V Frankfurtu pa se bodo danes po neuradnih informacijah glede prihodnjega sodelovanja s Cimosom sestali predstavniki DUTB-ja, Slovenskega državnega holdinga, uprave Cimosa in največjih poslovnih partnerjev koprske družbe.

Namen današnjega sestanka naj bi bil po odstopu sklada od nakupa Cimosa in ob nejasnih načrtih glede prestrukturiranja podjetja najverjetneje zlasti pomiritev ključnih partnerjev. Čeprav je Počivalšek zanikal poročanja o BMW-jevi in Oplovi odpovedi naročil, je tudi sam priznal, da bodo zagotovila kupcev za prihodnje posle ključna za uspešno izvedbo načrta B.

Cimosu, v čigar skupini je bilo septembra lani zaposlenih več kot 4.000 ljudi, od tega v matični družbi v Kopru približno 1.600, naj bi se v prihodnjih sedmih letih sicer obetali posli v skupni vrednosti okoli 400 milijonov evrov, je še pred tedni zagotovil prvi mož koprske družbe Gerd Rosendahl. Sedanja negotovost pa bi vse te posle utegnila resno ogroziti.

A. Č.