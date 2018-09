Izbira guvernerja BS: SDS in Levica ne podpirata nikogar, ostali največkrat omenili Bošnjaka

Koga bi poslanci najraje videli na vrhu Banke Slovenije?

5. september 2018 ob 07:57,

zadnji poseg: 5. september 2018 ob 14:25

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Potem ko so se kandidati za guvernerja Banke Slovenije predstavili poslanskim skupinam, se z vodji poslanskih skupin posvetuje predsednik Borut Pahor. Svojo odločitev mora sprejeti do 19. septembra.

Za najvišje mesto v naši centralni banki se poteguje pet kandidatov - viceguvernerja Marko Bošnjak in Primož Dolenc, nekdanja viceguvernerka Mejra Festić, namestnik direktorja v svetu Evropske banke za obnovo in razvoj Milan M. Cvikl in predsednik uprave Triglav Skladi Benjamin Jošar.

Prejšnji teden so svoje vizije vodenja naše centralne banke kandidati nekaterim poslancem že predstavljali. Njihovo mnenje pa zdaj čaka tudi Pahor. V Vili Podrožnik so se danes zvrstili Danijel Krivec (SDS), Brane Golubović (LMŠ), Igor Zorčič (SMC), Matej Tašner Vatovec (Levica) in Franc Jurša (DeSUS), v četrtek pa še vodje poslanskih skupin SD Matjaž Han, NSi Jožef Horvat, SAB Marko Bandelli in SNS Zmago Jelinčič Plemeniti ter poslanca narodnih skupnosti Felice Žiža in Ferenc Horvath.

SDS ne podpira nikogar

V poslanski skupini SDS ne podpirajo nobenega od petih prijavljenih kandidatov, je po pogovoru s predsednikom Pahorjem povedal vodja največje poslanske skupine v DZ-ju Danijel Krivec. Pregledali vse predloge kandidatov, niso pa se odločili, da bi katerega povabili na pogovor. Eden od razlogov, zakaj ne podpirajo nobenega, je ta, da je bila večina na pomembnih funkcijah v času, ko je nastala bančna luknja in so se dogajale druge nepravilnosti v bančnem sistemu. Svojega kandidata nimajo, saj so prepričani, da je to odgovornost nastajajoče vladne koalicije.

Prva izbira LMŠ-ja je Bošnjak

V poslanski skupini LMŠ najbolj podpirajo trenutnega člana sveta ustanove in viceguvernerja Marka Bošnjaka. Njihova druga izbira je Bošnjakov kolega Primož Dolenc, ki trenutno tudi začasno vodi Banko Slovenije, je pojasnil vodja poslancev LMŠ-ja Brane Golubović. Bošnjak jih je prepričal s programom in zavezo, da želi Banko Slovenije bolj odpreti in jo narediti bolj transparentno. V LMŠ-ju si sicer želijo, da bi se jim uspelo poenotiti že v prvem krogu, a Golubović je dodal, da bo to velika preizkušnja za novo vladno koalicijo.

SMC bi podprl Bošnjaka ali Dolenca

Tudi v poslanski skupini SMC podpirajo Marka Bošnjaka in Primoža Dolenca. Kateri koli od njiju bo zbral večjo podporo med poslanskimi skupinami v DZ, bo dobil podporo celotne poslanske skupine, je napovedal vodja poslancev SMC-ja Igor Zorčič. Po njegovih besedah sta tako Bošnjak in Dolenc pripadnika mlajše generacije, ki sta obdržala kritično distanco do tega, kar se je dogajalo v Banki Slovenije v preteklosti.

Levica trenutno ne podpira nikogar

V poslanski skupini Levice so izrecno nenaklonjeni Primožu Dolencu, ki trenutno tudi začasno vodi Banko Slovenije, ter Benjaminu Jošarju. Do ostalih so odprti. Vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec je povedal, da so imeli prejšnji teden pogovore z vsemi petimi kandidati in ugotovili, da sta dva zanje neprimerna, saj sta bila Dolenc in Jašar ajbolj konservativna glede fiskalne politike in vprašanja večje transparentnosti delovanja Banke Slovenije, predvsem glede obsega zunanjega nadzora računskega sodišča. Zagovarjala sta namreč trenutne zakonske omejitve, medtem ko so bili ostali trije pripravljeni na to, da se ustanova bolj odpre. V Levici so prepričani, da Banka Slovenije potrebuje resno prestrukturiranje, ne le z menjavo vodstva. Njihove podpore za zdaj sicer nima nihče, bodo pa počakali, da Pahor pošlje svoj predlog v DZ, in pa na kandidatovo javno predstavitev, ki bo temu sledila.

DeSUS ostaja odprt za usklajevanja

Tudi v poslanski skupini DeSUS so se že sestali z vsemi kandidati in pripravili svoj preferenčni spisek. Prednost po besedah vodje poslancev Franca Jurše dajejo tistim, ki delujejo ali so delovali v Banki Slovenije, torej Bošnjaku, Dolencu in Festićevi. Ni pa želel izpostaviti, kdo med njimi je dobil največ točk, saj želijo ostati odprti za usklajevanja.

Pahor želi izbrati kandidata, ki bo v DZ-ju lahko dobil zadostno število glasov. Glasovanje o guvernerju je sicer tajno, kandidat pa mora za potrditev zbrati 46 glasov poslancev. Če se v DZ-ju ne bo pokazala podpora nobenemu od prijavljenih kandidatov, bo Pahor razmišljal o šestem kandidatu.

A. S.