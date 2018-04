Kakšna bo usoda zakona o nepremičninskih posrednikih, prijaznega do potrošnikov?

Zaradi veta DS-ga ga lahko ponovno potrdijo na izredni seji DZ-ja

9. april 2018 ob 06:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Zaradi ekspresnega potrjevanja zakonov v DZ-ju v predvolilnem času, so konec marca izredno sejo imeli tudi v državnem svetu, na kateri so izglasovali veta na dva zakona, med drugim tudi na zakon o nepremičninskem posredovanju, ki naj bi bil po mnenju MOP-a prijazen do potrošnikov.

Z odstopom premierja Mira Cerarja in posledičnim razpadom vlade je postalo jasno, da bodo volitve v DZ ponovno potekale predčasno. DZ je zaradi tega tudi ukinil aprilsko redno sejo vlade in zdaj na izrednih sejah poslanci skušajo do volitev potrditi še kakšen zakon.

Minuli teden je zato napovedana izredna seja DZ-ja, na kateri bodo poslanci obravnavali kar 22 predlogov zakonov, ki jih je v parlamentarni postopek vložila vlada. Zato bo potekala predvidoma štiri dni, od 16. do 19. aprila. Zaradi hitenja pri sprejemanju novih zakonov, je konec marca izredno sejo sklical tudi državni svet (DS) in izglasoval veta na novelo zakona o igrah na srečo, ki je predvideval liberalizacijo trga športnih stav, ter na nov zakon o nepremičninskem posredovanju.

Usoda obeh zakonov je precej negotova, saj bi ju morala večina vseh poslancev ponovno potrditi na eni izmed prihodnjih izrednih sej. Ali se bo to zgodilo, še ni jasno.

Nejevoljno okoljsko ministrstvo

Nad vetom DS-ja za zakon o nepremičninskem posredništvu so precej nejevoljni na ministrstvu za okolje in prostor, saj menijo, da nov zakon, ki ga je vlada sprejela konec lanskega leta, veliko bolj ščiti potrošnike, ki so večinoma šibkejši partner pri nepremičninskih poslih.

Razlogi za sprejem novega zakona so v še vedno nezadostni stopnji varovanja interesa potrošnikov in pomanjkljiva oziroma nezadostna pravna varnost tako potrošnikov kot tudi nepremičninskih družb, je med drugim pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za okolje in prostor Lidija Stebernak.

"Osrednji cilj zakona ureditev storitev nepremičninskega posredovanja tako, da je spoštovano načelo pravne varnosti vseh strank, varovanje javnega interesa, varovanje pogodbeno šibkejše stranke in skrb za razvoj in ugled nepremičninske stroke. Temeljno načelo zakona je zagotavljanje učinkovitega varstva potrošnikov," je dejala.

Katere so dobrobiti novega zakona glede nepremičninskih posrednikov za potrošnike? Na MOP-u navajajo, da je ohranjen znesek najvišjega dovoljenega plačila za posredovanje pri nakupih in prodajah nepremičnin v višini štiri odstotke vrednosti nepremičnine za fizične osebe (za gospodarske družbe to ne velja). Najvišja dovoljena provizija za posredovanje pri najemih nepremičnin pa znaša lahko le znesek ene mesečne najemnine. Nepremičninski posredniki pa bi v primeru, da do posla ne bi prišlo, lahko zaračunali le dejanske stroške, ki so jih imeli. Zakonsko je določeno, da lahko ti stroški znašajo največ 150 evrov.

Preverjanje gradbenih in uporabnih dovoljenj

Nepremičninski agenti bodo morali, če bo zakon sprejet, pred sklenitvijo pogodbe o nepremičnini preveriti njeno pravno in dejansko stanje (ali ima nepremičnina urejeno gradbeno in uporabno dovoljenje) ter nato pisno opozoriti na morebitne pravne ali druge stvarne napake nepremičnine.

Nepremičninske družbe pa bodo tudi odgovorne za škodo, ki bo posledica opustitve preverjanja stanja nepremičnine in opozarjanja na napake, če bi za njih morali vedeti. Državna sekretarka na MOP-u pa je tudi poudarila, da so v zakonu jasneje določene tudi kršitve ter posledične kazni.

Nezadovoljni nepremičninski posredniki

Zakon, ki je nastajal tudi ob sodelovanju tržnega inšpektorata, Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) ter zbornice za poslovanje z nepremičninami, ki deluje v okviru GZS-ja, pa očitno ni navdušil državnih svetnikov, ki so izglasovali veto na zakon. Predlagatelje veta, prvo podpisani je bil izvršni direktor GZS-ja in državni svetnik Mitja Gorenšček, so najbolj zmotili znesek dejanskih stroškov in najvišji znesek za posredovanje pri najemu nepremičnin, še posebej pa ukinitev dopolnilnega izobraževanja nepremičninskih agentov. Po prejšnji zakonodaji je bilo obvezno na pet let in ga je izvajala zbornica.

Deregulacija poklicev

Na MOP-u pojasnjujejo, da gre za t.i. deregulacijo poklicev, ki se dogaja po vsem EU-ju. Prav v Bruslju naj bi opozarjali, da ima Slovenija preveč reguliranih poklicev in eden izmed strateških razvojnih projektov vlade je bila prenova reguliranih dejavnosti in poklicev na področju trgovine, gradbeništva, dimnikarstva, veterine, sociale…

Vodja Sektorja za stanovanja na MOP-u Vesna Dragan pravi, da »novi zakon ukinja obvezno dodatno izobraževanje, saj se je podlaga za pridobitev licence nepremičninskega posrednika spremenila z uveljavitvijo sistema nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) v letu 2008.« Sistem NPK omogoča pridobitev trajne javno veljavne listine o poklicni usposobljenosti, zato naj bi bilo podeljevanje licenc z dopolnilnim usposabljanjem, kot v preteklosti, v nasprotju z NPK-jem.

Direktor zbornice za poslovanje z nepremičninami Boštjan Udovič na drugi strani poudarja, da je deregulacija, če so v zakonu določeni ukrepi, ki pomenijo bistveno večjo regulacijo dejavnosti si ne želijo. Na drugi strani pa je, kot pravi, dopolnilno izobraževanje zaželeno, saj pomeni dvig stroke in kvalitete storitev in naj bi jo podpirala tudi ZPS in tržni inšpektorat.

Sprejemanje zakona po (pre)hitrem postopku?

Udovič sicer poudarja, da je bila največja težava novega zakona njegovo sprejemanje po hitrem postopku, na kar so opozarjali pred sprejemanjem zakona v DZ-ju. "Naša ključna pripomba je bila, da ni primerno, da se katerikoli takšen zakon sprejema pred volitvami, ker je plen raznih populizmov," pravi.

V kolikor bo zakon ponovno sprejet, bo njegovo ustreznost verjetno preverjalo tudi ustavno sodišče. Po mnenju zbornice je ustavno sporen znesek maksimalnih dejanskih stroškov 150 evrov. "Če že omejujejo dejanske stroške, naj vsaj rečejo, da gre za administrativne stroške. 150 evrov je nerazumna meja, saj ne pokrije potnih stroškov v povprečnem poslu," poudarja.

Podobno sporna se jim zdi tudi omejitev plačila za posredovanje pri najemih. Udovič ob tem opozarja, da se pri najemih nepremičnin relativno malo poslov izvede pri nepremičninskih posrednikih in da najemnik praviloma ne prevzame plačila celotnega zneska za posredovanje, temveč se ta deli na najemnika in najemodajalca.

"Najemniki zaradi te omejitve posledično ne bodo manj plačevali. Preko posrednikov se bo izvedlo manj poslov, ker ta zadeva za njih ne bo rentabilna oziroma se ne bo izplačala. To pomeni, da bo država na eni strani pobrala manj davkov, ki jih pri poslih plačujejo posredniki. Potrošniki pa bodo manj zaščiteni, saj so pri poslih, kjer je prisoten posrednik, so postopki in pogodbe bolj strokovno pripravljeni. Z omejitvijo bodo zato dosegli nasprotni učinek," je še povedal za MMC in dodal, da so vseskozi opozarjali tudi na številne nejasnosti v zakonu: "Prepričani smo, da bo zakon s takšno vsebino, če bo uveljavljen, vodil v nove spore in težave na trgu, kar pa je v neposrednem nasprotju z osnovnim namenom novega zakona."

Gregor Cerar