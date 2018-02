Kar 1,68 milijona evrov neprijavljenih dohodkov od oddajanja nepremičnin

Furs na oddajanje v turistične namene

6. februar 2018 ob 11:09

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Finančna uprava je sama ugotovila, da kar 1.056 zavezancev ni imelo registrirane dejavnosti oddajanje nepremičnin v turistični najem in ni prijavilo prihodkov v višini 1,68 milijona evrov. Do zdaj so sobodajalci za nazaj prijavili 660.000 evrov.

Furs že nekaj mesecev pospešeno zbira in pregleduje podatke o oddajanju nepremičnin v turistični najem. Na začetku lanskega decembra so objavili poziv, naj vsi, ki oddajajo sobe turistom, prijavijo prejete dohodke, in do konca januarja se je na novo registriralo 374 sobodajalcev.

Za nazaj je dejavnost registriralo 155 fizičnih oseb, od teh je 38 fizičnih oseb takšnih, ki so se registrirale tako za nazaj kot tudi za naprej. 74 fizičnih oseb, ki je na novo registriralo eno izmed dejavnosti sobodajalcev, je ob tem za nazaj napovedalo prihodke v višini 660.263 evrov.

Obračuni so bili predloženi za obdobja od 2012 do 2017, različno po posameznih zavezancih. Najvišji znesek samoprijave dohodka je pri enem izmed zavezancev znašal skoraj 80.000 evrov, so zapisali na finančni upravi.

Globe tudi do 30.000 evrov

Furs bo tudi letos izvajal poostren nadzor pri sobodajalcih in sankcionirali tiste, ki so imeli dohodek iz oddajanja nepremičnin v turistični najem in se niso odzvali na javni poziv.

Ta mesec bodo začeli zavezancem pošiljati tudi pozive. Tistim, pri katerih bodo ugotovili kršitve, bo finančna uprava odmerila davek in jih tudi sankcionirala. Globa lahko znaša od 400 do 30.000 evrov.

Posameznik lahko oddaja in oglašuje oddajanje prostih kapacitet v turistične namene (npr. prek Airbnb ali Booking) le, če ima to dejavnost ustrezno registrirano. Fizična oseba, ki oglašuje ali oddaja nepremičnine v turistični najem in ni vpisana ali nima priglašenega dela, opravlja delo na črno.

A. S.