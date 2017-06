Koprska občina spremenila stališče do referenduma o drugem tiru

Župan Boris Popovič še vedno meni, da podjetje 2TDK ni potrebno

14. junij 2017 ob 19:20

Koper - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Občinski svet v Kopru ne podpira več zahteve za razpis referenduma o drugem tiru. To je najpomembnejši sklep izredne seje, z njim pa so svetniki preklicali nedavno odločitev, s katero so pozivali k podpisom za referendum.

Župana Borisa Popoviča so prepričali sklepi vlade, najbolj pa odločitev, da se ob gradnji dodatnega tira ukine obstoječa proga med Koprom in Divačo. Popovič še vedno meni, da podjetje 2TDK ni potrebno, toda: "51 odstotkov tega podjetja mora biti v slovenskih rokah in ta, ki bo investiral 49 odstotkov, ne bo dobival 4,5 % obresti letno."

Popoln preobrat stališča Popoviča je svetnica iz vrst Združene levice Maja Tašner Vatovec označila za komedijo zmešnjav v županovi glavi, ki to počne zato, da bi se izkazal kot rešitelj. Popovič je zadovoljen, da je skupaj z ministrstvom in vlado dosegel dogovor, s čimer je rešen razvoj Luke za vsaj 50 let, zaledje Kopra pa bo z ukinitvijo proge dobilo nov zagon. Državni sekretar Jure Leben je moral odgovoriti še na nekaj vprašanj, denimo zakaj trasa ostaja ista. "Morate vedeti, da je bilo v projekt vloženih 52 milijonov evrov, 20 od tega v študije."

Leben je pred sejo obiskal tudi primorske gospodarstvenike, ki so imeli nekaj pripomb na zakon. Štefan Kocjančič, član upravnega odbora sekcije avtoprevoznikov v obrtni zbornici, meni, da je zakon o drugem tiru škodljiv za prevoznike. "Predvideva ponoven dvig cestnin, torej želijo neko konkurenčno prevozniško storitev na naših plečih." Državni sekretar je napovedal, da bodo pripravili ukrepe, s katerimi naj bi ta dodatek nevtralizirali, prav tako naj bi poskušali najti poravnalne ukrepe, da taksa na pretovor ne bo bremenila poslovanja Luke.

Na seji poslanci SMC-ja z eno izjemo niso glasovali. "Ker smo želeli ohraniti držo, ki smo jo imeli že na tisti seji, kjer nas ni bilo," je pojasnil Marin Marasovič, ki je lekcijo Popoviča stranki SMC in njenim poslancem, ki da so glede drugega tira ravnali sramotno, označil kot del županove predvolilne kampanje.

Nataša Ugrin Tomšič/Radio Slovenija