Če je bila vrednost bitcoina pred natanko letom dni še nižja od 600 dolarjev, je ta teden prvič presegla ceno 4.500 dolarjev. V zgolj letu dni se je podražila za 7,5 krat oziroma v povprečju po več kot 18 odstotkov na mesec. Foto: Reuters

Kriptovalute: Izjemne donose spremlja veliko tveganje

Vrednost kriptovalut se krepi z njihovo uporabno vrednostjo

19. avgust 2017 ob 19:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Kriptovalute so s svojimi izjemnimi izjemnimi donosi v zadnjih mesecih pritegnile pozornost marisikaterega nepoznavalca finančnih trgov.

Več kot 30-odstotne rasti vrednosti znotraj posameznega meseca se v določenih obdobjih pokažejo kot lahek zaslužek in to v zelo kratkem času, a kot vselej ob tovrstnih naložbah, precejšna mera pozornosti ne bo odveč. Vrednost kriptovalut pa se krepi tudi z njihovo uporabno vrednostjo.

A obstaja tudi temna plat kriptovalut. Zaradi slabe regulacije je še vedno ogromno število transakcij z bitcoini namenjenih nelegalni trgovini. Znano je, da se na takoimenovanem temnem delu spleta lahko kupuje droge, orožje in še kaj prav z bitcoini, ker so tako rekoč pod radarjem uradnih organov pregona. Prav tako so hekerji ob zadnjih napadih na podatkovne serverje velikih podjetji zahtevali odkupnine v Bitcoinih. Prav zaradi trga, ki je še v povojih in zato tudi pomanjkljivo reguliran obstaja precej visoko tveganje pri trgovanju z kriptovalutami. Banka Slovenije je pred časom izdala opozorilo, da lahko menjalni denar izgubite tako na trgovalni platformi, kot tudi da vam ga hekerji ukradejo iz digitalne denarnice. In nenazadnje, ne samo rast, tudi strme padce, do 60 odstotkov v nekaj dneh, smo že videli.

Vabljeni k ogledu celotnega videoprispevka novinarja Marka Štora iz Dnevnika.

VIDEO Trgovati s kriptovalutami?

