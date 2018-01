"Ljubljanski nadškofiji zaradi dolgotrajne denacionalizacije 17,4 milijona evrov"

O pritožbi se sklad še odloča

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Okrožno sodišče v Ljubljani je nadškofiji Ljubljana v ponovljenem sojenju prisodilo 17,4 milijona evrov odškodnine zaradi dolgotrajnega vračanja mozirskih in dela pokljuških gozdov v postopku denacionalizacije.

Zavezanec za plačilo odškodnine je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, kjer še proučujejo, ali se bodo pritožili, poroča časnik Dnevnik.

V prvotnem sojenju je sodišče novembra 2015 nadškofiji prisodilo 11,2 milijona evrov odškodnine, a je višje sodišče decembra 2016 sodbo razveljavilo in odredilo ponovno sojenje.

V ponovljenem postopku je sodišče nadškofiji prisodilo še za 6,2 milijona evrov več odškodnine kot prvič. Sklad mora po poročanju časnika nadškofiji poleg tega plačati še okoli 11 milijonov evrov zamudnih obresti in 422.000 evrov pravdnih stroškov. Ker je 9,2 milijona evrov nespornega dela odškodnine že plačal, mora po sicer še nepravnomočni sodbi nadškofiji nakazati še nekaj več kot 20 milijonov evrov, poroča Dnevnik.

Na skladu so za časnik povedali, da denarja za to nimajo dovolj, saj so njihovi edini prihodki zakupnine in v manjšem obsegu kupnine od prodaje nepremičnin in dohodki od storitev. Vsi ti dohodki znašajo okoli deset milijonov evrov letno. Po navedbah Dnevnika je krivec za to, da sklad nima dovolj denarja, kmetijski minister Dejan Židan, "avtor zamisli o ustanovitvi novega državnega gozdarskega podjetja, na katerega je država prenesla svoje gozdove in prihodek od njih, skoraj golemu in bosemu skladu pa je pustila denacionalizacijske obveznosti".