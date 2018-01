Madžarska delegacija na pogovorih o drugem tiru

Podrobnosti o pogovorih še niso znane javnosti

22. januar 2018 ob 09:59

Ljubljana

Pri državnem sekretarju na ministrstvu za infrastrukturo Juretu Lebnu, ki skrbi za projekt Drugi tir, so na obisku predstavniki madžarske vlade in gospodarstva. Za gradnjo drugega tira je sodelovanje Madžarov zelo pomembno, saj so predvideni v dokumentih, ki jih je Slovenija poslala v EU za črpanje evropskega denarja.

V Slovenijo prihaja madžarski podsekretar za promet na ministrstvu za nacionalni razvoj Lazslo Mosoczi in predvidoma tudi močna gospodarska delegacija - med drugim predstavniki madžarskega Mola ter dveh železniških prevoznikov, Gysev Cargo in Hungrail.

Državni sekretar Leban jim bo pojasnjeval razvoj dogodkov glede gradnje drugega železniškega tira Divača—Koper, med drugim tudi s sklepi komisije DZ-ja za nadzor javnih financ v zvezi s projektom. Parlamentarna komisija je namreč od vlade zahtevala pripravo načrta projekta brez udeležbe Madžarske. A potem bi morali vračati že odobren evropski denar, saj je v dokumentih, ki jih je vlada poslala v EU, zapisana udeležba Madžarov.

Kaj Madžarom v zameno se še ne ve

Madžarska bi v projektu sodelovala z do 200 milijonov evrov visokim kapitalskim vložkom v 2TDK, kaj bi dobila v zameno, pa še ni znano. Ugibanja, da bi vlada lahko posegla v koncesijsko pogodbo z Luko, so na ministrstvu že večkrat zavrnili, zagotavljajo tudi, da se koncesijsko območje in lastništvo Luke Koper ne bosta spreminjala.

Današnji obisk madžarske delegacije na ministrstvu za gospodarstvo označujejo kot vljudnostnega. Pogovori s sosedi potekajo za zaprtimi vrati, poslancem pa naj bi jih predstavili prihodnji mesec. Madžarski gospodarstveniki pa naj bi danes obiskali tudi Slovenske železnice in Luko Koper.

