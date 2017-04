Marca državni primanjkljaj poskočil, a manj kot pred letom dni

Javnofinančna slika se počasi izboljšuje

14. april 2017 ob 13:37

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Državni proračun je marca ustvaril 243,3 milijona evrov primanjkljaja, kar je največ letos, a za 80,3 milijona evrov manj kot marca lani, kažejo podatki finančnega ministrstva.

Po treh mesecih se je skupni primanjkljaj ustavil pri 397,8 milijona evrov, kar je več od polovice načrtovanega letnega, vendar je v prvem delu leta primanjkljaj običajno višji, predvsem zaradi izplačil kmetijskih subvencij in plačila obresti.

V celotnem letu 2017 je sicer proračunski primanjkljaj načrtovan za 681 milijonov evrov, potem ko je bil lani 684,8 milijona evrov. Zaradi izboljšanja gospodarske slike na finančnem ministrstvu ob tem napovedujejo hitrejše uravnoteženje javnih financ od prvotnih načrtov.

Večji prihodki in manjši odhodki kot pred letom dni

Proračunskih prihodkov je bilo marca 643,2 milijona evrov oz. 70,3 milijona evrov oz. 12,2 odstotka več kot marca lani. DDV-ja, ki je najpomembnejši davčni priliv proračuna, je bilo za 212,8 milijona evrov, kar je 3,3 milijona evrov več kot marca lani. Trošarin se je nabralo 108,7 milijona evrov, kar je za 5,6 milijona evrov manj kot pred letom dni. Davek na dobiček podjetij je 44,8 milijona evrov, oz. za 8,6 milijona evrov več kot marca lani, dohodnine pa je bilo za 72,5 milijona evrov oz. 3,8 milijona evrov več kot marca lani.

Pospešilo se je tudi črpanje evropskega denarja, ki se ga je v proračun nateklo 93,8 milijona evrov. Pred letom dni je ta vsota znašala 26,6 milijona evrov. V glavnem (87,4 milijona evrov) je bil to denar za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike.

Proračunskih odhodkov je bilo marca medtem za 886,5 milijona evrov, kar je 10,1 milijona evrov oz. 1,1 odstotka manj kot v istem obdobju lani. Tekoči odhodki so bili s 430,3 milijona evrov za 76,9 milijona evrov oz. 21,8 odstotka višji kot marca lani, tekoči transferji pa so bili s 399,7 milijona evrov za 77,2 milijona evrov oz. 16,2 odstotka nižji kot marca lani. Več denarja je šlo za obresti, in sicer 272,3 milijona evrov, medtem ko so ta plačila marca lani znašala 199,9 milijona evrov.

Boljše tudi prvo četrtletje, razen pri obrestih in evropskem denarju

V prvih treh mesecih skupaj so prihodki državnega proračuna dosegli 2,05 milijarde evrov, kar je za 127,9 milijona evrov oziroma 6,6 odstotka več kot v istem obdobju lani. DDV-ja se je v treh mesecih v proračun nateklo za 804,4 milijona evrov, lani v tem obdobju pa za 774,2 milijona evrov.



Davka na dobiček podjetij je bilo v tem obdobju, primerjalno gledano, prav tako več - 124,1 milijona evrov, lani pa 119,9 milijona evrov. Manj uspešni smo bili v prvih treh mesecih pri črpanju evropskega denarja. V treh mesecih ga je Slovenija počrpala za 139,8 milijona evrov, v istem obdobju lani pa 156,5 milijona evrov.

Odhodki so se v prvem četrtletju skupaj ustavili pri 2,45 milijarde evrov, kar je za 44,7 milijona evrov oz. za 1,8 odstotka manj kot v istem obdobju lani. Tekoči odhodki so bili pri 967,8 milijona evrov za 25,9 milijona evrov višji kot v lanskih prvih treh mesecih, tekoči transferji pa so bili pri 1,30 milijarde evrov, kar je skoraj 31 milijonov evrov manj kot v istem obdobju lani.



Za plačilo obresti je proračun v treh mesecih porabil 516,4 milijona evrov, lani v tem obdobju pa 486,8 milijona evrov. Skupni stroški obresti so lani dosegli 1,06 milijarde evrov, letos so predvideni pri 973 milijonih evrov. Ob neupoštevanju stroškov obresti je bil proračun marca 109,6 milijona evrov v presežku.

A. Č.