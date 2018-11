Metod Dragonja obljubil premislek o prodaji Abanke

Levica hoče zaustaviti prodajo Abanke in preostanka NLB-ja

15. november 2018 ob 16:05,

zadnji poseg: 15. november 2018 ob 20:11

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Levica je podala predlog, naj državni zbor zaustavi prodajo Abanke in deleža NLB-ja, ki ga še ima v lasti in ga mora po zavezah Evropski komisiji prodati do konca leta 2019. Metod Dragonja je dejal, da bo ministrstvo za finance preučilo lastniško usodo Abanke.

Ministrstvo za finance bo po besedah sekretarja Metoda Dragonje preučilo, ali bi lahko za lastniško usodo Abanke, za prodajo katere so sicer postopki že stekli, našli popolnoma nov scenarij. "Treba ga je ovrednotiti tako z vidika državnih pomoči kot z vidika stabilnosti bančnega sistema in ugotoviti, ali je sploh izvedljiv," je dejal. Dragonja je tako dopustil možnost, da Abanke ne bi prodali. "Pregledali bomo, kaj bi pomenila zadnja banka v državni lasti. Če bi ostala, je treba spremeniti strategijo upravljanja z državnim premoženjem," je povedal po koncu seje odbora DZ-ja za finance.

Po besedah Dragonje bi lahko Abanka sama povrnila državno pomoč v višini približno 770 milijonov evrov. "To pomeni, da mora banka iz svojih sredstev poplačati državno pomoč minus dividende in minus učinki kompenzacijskih ukrepov; v vsakem primeru bi šlo za okoli 600 milijonov evrov," je navedel. Kot je omenil, takšni primeri obstajajo, a so navadno banke prodale del svoje dejavnosti in s tem povrnile državno pomoč.

Dragonja je spomnil, da strategija upravljanja državnega premoženja, sprejeta leta 2015, predvideva, da se banko v celoti proda strateškemu vlagatelju, po zavezah, danih konec leta 2013 Evropski komisiji v zameno za odobreno državno pomoč, pa se mora to zgoditi do sredine leta 2019. Če bi Slovenija komisiji dala vlogo za odlog, bi to za seboj potegnilo nov krog pogajanj glede kompenzacijskih oz. omejevalnih ukrepov, ki veljajo za banko, je dodal.

"Scenarij neke popolnoma nove alternative za Abanko se v danem primeru sicer tudi preučuje, a se o tem še nismo pogovarjali z banko. A treba ga je razumeti kot izrazito večplasten primer," je izpostavil Dragonja. Sistemski vidik je pri tem pomemben in na ministrstvu ga po njegovih navedbah ne podcenjujejo.

Mesec predlaga razrešitev uprave SDH-ja

Stranka Levica je sicer že več mesecev vlado pozivala k ustavitvi prodaje NLB-ja in tudi k ustavitvi prodaje Abanke. "Naleteli smo na gluha ušesa, zato smo se odločili, da k tem enakim ukrepom pozovemo poslance na odboru za finance," je predlog Levice povzel njen koordinator Luka Mesec. O predlogu pa so člani odbora DZ-ja razpravljali le dan po tem, ko so se zaključili postopki prodaje 65-odstotnega deleža NLB-ja.

"Odboru bomo predlagali, naj se delnice NLB-ja umaknejo z borze, naj vlada z Evropsko komisijo odpre vnovična pogajanja glede prodajne zaveze za NLB, naj ustavi prodajne postopke Abanke, naj podobno odpre vnovična pogajanja glede prodajne zaveze ter naj se zaradi neodgovorne in negospodarne prodaje razreši nadzorni svet SDH-ja in posledično uprava SDH-ja, ki sta za prodaji odgovorna," je pred sejo odbora za finance napovedal Mesec.

Pri ceni za delnico NLB-ja se je po njegovih besedah ponovila zgodba z Novo KBM, ki jo je država dokapitalizirala za milijardo evrov, prodala pa za 250 milijonov evrov. "V NLB pa je z dokapitalizacijami vložila 2,3 milijarde evrov, banka je danes z zadržanimi dobički vredna 1,5 milijarde evrov, prodala pa se bo za približno tretjino zneska dokapitalizacije oz. za polovico knjigovodske vrednosti," je dejal.

Država je ob tem nase prevzela bremena tožb ali odškodninskih zahtevkov glede nerazrešenih deviznih vlog hrvaških varčevalcev ter razlaščencev delnic in podrejenih obveznosti, je opozoril Mesec. Ta tveganja je ocenil na približno milijardo evrov. Po njegovem mnenju bi morala država pri komisiji izpogajati drugačne zaveze, saj so banke v domači lasti pomembne predvsem zaradi razvojnega vidika, je sklenil.

SDH o (ne)prodaji Abanke

Predsednica uprave Slovenskega državnega holdinga Lidija Glavina je odboru glede Abanke povedala, da SDH izvaja to, kar piše v strategiji. "Status trenutnega postopka je zbiranje nezavezujočih ponudb," je dejala. Glede morebitne spremembe lastniške usode Abanke pa je dodala: "Edini način, da se spremeni, je, da se spremeni strategija. SDH bo temu sledil."

NLB za Levico pogoj sodelovanja z vlado

Vprašanje lastništva in prodaje bank je eno od ključnih za Levico, je še izpostavil Mesec. Zato tudi še niso podpisali sporazuma o sodelovanju z vlado. "Dokler ne bo razlogov za to, da ga podpišemo, ga ne bomo podpisali," je bil jasen.

La. Da.