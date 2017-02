SDH zaradi bolezni nadzornika ni odločal o novem vodji holdinga

Vodenje SDH-ja je okrnjeno od lanskega julija

15. februar 2017 ob 07:29,

zadnji poseg: 15. februar 2017 ob 17:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Zaradi bolezni enega izmed članov je nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga sejo prestavil za en teden. Na današnji seji naj bi imenovali predsednika uprave s polnim mandatom.

Na dnevnem redu je bil predviden tudi izbor člana uprave, a naj bi se nadzorniki na sami seji odločili, ali bodo opravili tudi to imenovanje. Seznanili naj bi se še s postopkom prodaje NLB-ja.

Nadzorni svet bi moral imeti pet članov, zdaj pa ima le še tri, kar je najmanjše mogoče število za odločanje, zato z dvema nadzornikoma glasovanja ni bilo mogoče opraviti. Nadzorni svet holdinga (SDH) sicer vodi odvetnik in stečajni upravitelj Damjan Belič, v njem pa poleg sedita še Dušan Kos, ki je bil danes odsoten, in Barbara Smolnikar.



V ozadju dogajanja naj bi bil po poročanju portala Siol medtem spor med SMC-jem in SD-jem o imenovanju tretjega člana uprave SDH-ja. V SD-ju naj bi želeli na tem položaju videti Matevža Marca, nekdanjega člana uprave Save, ki nima podpore SMC-ja. Njegovemu imenovanju nasprotujeta Belič in Smolnikarjeva.

Po Jazbečevem odhodu iščejo novega vodjo

SDH je razpis za predsednika in člana uprave objavil v drugi polovici lanskega oktobra, potem ko je poleti po neuspelem poskusu menjave nadzornikov Luke Koper odstopil dotedanji prvi mož upravljavca državnih naložb Marko Jazbec, oktobra pa je nato po ponavljajočih se informacijah o nesoglasjih sporazumno iz uprave odšla še članica Anja Strojin Štampar.

Sredi julija je vodenje SDH-ja za šest mesecev začasno prevzela nadzornica Lidia Glavina. Poleg nje v upravi holdinga sedi še Nada Drobne Popovič.

Ker nadzorniki januarja še niso imeli vseh izsledkov dodatnih preverjanj kandidatov, ki so prišli v ožji izbor, so Glavini do imenovanja novega vodstva podaljšali začasni mandat, ki ga lahko vodi največ 12 mesecev. Neuradno je tudi najverjetnejša kandidatka za vodenje SDH-ja.

A. Č.