#MMCdebata: "Slovenija, tebe tudi Chuck Norris ne more več rešiti."

111. MMC-debata o prodaji delnic NLB-ja

10. november 2018 ob 06:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"Verjetno so delnice kupli tisti, ki so dobili kredite na lepe oči," je bil le eden izmed številnih odzivov MMC-jevih bralcev na prodajo 59 odstotkov NLB-ja po najnižji ceni iz predvidenega razpona.

V postopku prodaje NLB-ja je cena za delnico določena pri 51,50 evra oz. na spodnji meji cenovnega razpona med 51,50 evra in 66 evri.

Po njej bo država predvidoma prodala 65 odstotkov NLB-ja za 669,5 milijona evrov. Cena analitikov ni presenetila, politike pa izkupiček ni navdušil. V Evropski komisiji so izvajanje zavez Slovenije do Bruslja pozdravili.

Evropska komisija potezo Slovenije pozdravila

Slovenski državni holding (SDH) je uveljavil opcijo presežne dodelitve in dal na voljo dodatnih 1.181.819 delnic NLB-ja. Pri tem gre za stabilizacijski mehanizem. Kot je slišati, je bila to zahteva velikih mednarodnih vlagateljev, ki so se zanimali za nakup delnic banke. Gre za to, da bosta stabilizacijska organizatorja, Citigroup in Wood & Company, te dodatne izdane delnice zadržala na posebnem fiduciarnem računu in nato v 30 dneh od uvrstitve delnic na borzo lahko sklepala posle z namenom stabiliziranja cene. Delnice NLB-ja bodo sicer v sredo začele kotirati na ljubljanski in londonski borzi, s tem bodo prodajni postopki za največjo banko v državi tudi uradno končani. Prodajo približno treh četrtin je Sloveniji naložila Evropska komisija v zameno za leta 2013 odobreno državno pomoč banki. Država je prodajo banke odlagala, zato je komisija v petek potezo Slovenije pozdravila.

Cerar pričakoval višjo ceno delnice

Čas za prodajo zaradi trenutno negotovih razmer na trgih za prodajalca ni bil najbolj ugoden, analitikov pa cena delnic ni presenetila. "Glede na način in zgodovino prodajanja ter časovni pritisk in trenutne tržne razmere cena na spodnjem delu razpona ni presenečenje," je strnil analitik Luka Flere. "Pri investitorjih je verjetno prevladalo to, da je NLB sicer zanimiva naložba, a ne toliko, da bi se obremenjevali z dejstvom, da pri najnižji ponujeni ceni lahko zamudijo priložnost za nakup delnic," pa je dogajanje pospremil analitik Matej Šimnic. Slovenska politika je nad razpletom razočarana. V Levici pravijo, da je cena sramotna, tudi predsednik SMC-ja Miro Cerar je povedal, da je pričakoval višjo ceno delnice in prodajo celotnega deleža, ki je bil na voljo. Podobnega mnenja je tudi Jernej Vrtovec iz NSi-ja, Zmago Jelinčič (SNS) meni, da so krivci naši politiki, ki so dovolili, "da nas EU tolče po dolgem in počez". V nekaterih drugih strankah se medtem niso odzvali.

Mitja Lisjak