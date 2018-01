Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Prestižne ročne ure so zasegli tujcu, ki jih je tihotapil čez Slovenijo. Foto: Furs Sorodne novice Furs ponuja prestižne ročne ure. Cene od 1.500 do 18.000 evrov. Dodaj v

Na novi dražbi zasežene prestižne ure 30 odstotkov cenejše

Izkupiček bo šel v proračun Republike Slovenije

11. januar 2018 ob 10:15

Maribor - MMC RTV SLO, STA

V prostorih Finančnega urada Maribor bo 23. januarja 2. javna dražba dragocenih ročnih ur. V postopku prve prodaje so bile namreč prodane le tri ure, zato bodo preostalih deset ročnih ur ponudili še enkrat.

Izklicne cene so v primerjavi s prvo javno dražbo znižali za 30 odstotkov, zaradi česar so nove izklicne cene v primerjavi s tržnimi cenami istovrstnih ur zelo ugodne, pravijo na finančni upravi.

Vsi interesenti si ure lahko ogledajo v prostorih Finančnega urada Maribor od 11. 1. do 23. 1. 2018. Dragocene ročne ure so zasegli tujcu, ki jih je skušal tihotapiti skrite v svojem vozilu. Izkupiček javne dražbe pa bo prihodek proračuna Republike Slovenije, so sporočili s Finančne uprave RS-a.

Natančen seznam vseh ročnih ur s fotografijami, opisi in priloženimi ekspertizami, ki potrjujejo njihovo izvirnost, brezhibno delovanje in ohranjenost, je objavljen na spletni strani Fursa. Pred začetkom javne dražbe mora ponudnik vplačati varščino ali predložiti ustrezen instrument zavarovanja plačila varščine, ki znaša 10 odstotkov izklicne cene vsake posamezne ročne ure.

Najboljši ponudnik bo lahko kupljene ure prevzel takoj po plačilu kupnine. Od dosežene prodajne cene se plača carina (0,8 evra na kos) in davek na dodano vrednost (22 odstotkov.

G. K.