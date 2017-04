Na vrhu Mercatorja očitno spremembe

Dve leti in pol pred iztekom mandata

5. april 2017 ob 14:15,

zadnji poseg: 5. april 2017 ob 14:51

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Iz vabila na izjavo za medije po seji nadzornega sveta Mercatorja je mogoče razbrati, da so nadzorniki sprejeli odstop prvega moža družbe Tonija Balažica in na njegovo mesto imenovali Tomislava Čizmića.

V hrvaški prestolnici je potekala seja nadzornega sveta največjega slovenskega trgovca Mercatorja, ki je od leta 2014 v večinski lasti Agrokorja.



Na tej seji naj bi po torkovem poročanju več medijev Toni Balažič nadzornikom skoraj dve leti in pol pred iztekom mandata ponudil odstop. Kaj natančno je razlog za tak korak, ni znano, omenjala pa so se nesoglasja med Balažičem in lastnikom, pa tudi dejstvo, da je ravno v torek vodenje Agrokorja prevzela ekipa mednarodnih sanatorjev pod vodstvom Antonia Alvareza III iz svetovalne hiše Alvarez & Marsal, ki bo bedela nad nujnim prestrukturiranjem koncerna.

Mediji so poročali, da naj bi nadzorniki na čelu z Antejem Todorićem na čelo Mercatorja imenovali Tomislava Čizmića, ki je bil do zdaj med drugim zadolžen za integracijo slovenskega trgovca v Agrokor.

Vabilo na današnjo izjavo za medije ob 16. uri na sedežu Mercatorja govori v korist temu, da je bil potek dogodkov tak.

V Sloveniji težav za zdaj ni

Država skrbno spremlja dogajanje v Agrokorju, sta ob tem zagotovila gospodarski in kmetijski minister Zdravko Počivalšek in Dejan Židan. Oba sta potrdila, da trenutno slovenski dobavitelji nimajo težav pri sodelovanju z Mercatorjem, Židan pa je pojasnil, da so s predstavniki prehranske industrije dnevno v stiku.

Počivalšek je, so sporočili z gospodarskega ministrstva, zatrdil, da bodo naredili vse, da bo šel nadaljnji razvoj Mercatorja v pravi smeri.

