Nadzorniki Gorenja: Prijateljstva so, a to nima vpliva

Uprava redno poroča

21. november 2017 ob 11:02

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Nadzorni svet Gorenja zanika neenotnost nadzornikov in vpliv poznanstva s predsednikom uprave na odločitve. Pred skupino je turbulentno obdobje, zato je pomembno stabilno vodenje, pravijo.

Nizozemska družba Home Products Europe, ki ima v lasti petodstotni delež Gorenja in katere zastopnik je nekdanji član uprave Gorenja Philip Alexander Sluiter, zahteva sklic izredne skupščine, na njej pa bi namesto predsednika Marka Voljča in člana Uroša Slavinca v nadzorni svet imenovali Sluiterja in Roberta Lična.

Nadzorni svet odgovarja, da ima vsak delničar pravico predlagati spremembe v nadzornem svetu, če ni zadovoljen z njegovim delom, da pa je dejstvo, da mnenje enega delničarja ne predstavlja osnove za menjave v nadzornem svetu. Za spremembe v nadzornem svetu pred iztekom mandata je potrebna večina treh četrtin navzočih delničarjev na skupščini.

Uprava jih redno obvešča

Nadzorniki zatrjujejo, da jim uprava redno poroča o različnih vidikih poslovanja družbe ter da jo podpirajo tako glede poslovnih odločitev kot glede iskanja strateških partnerjev. Seznanjeni so bili o sodelovanju z družbo Panasonic in skrbnem pregledu. "Glede na to, da pristojne inštitucije v izvedenih nadzornih postopkih glede poročanja Gorenja kot javne družbe niso ugotovile kršitev, ocenjujemo, da je bilo tudi to ustrezno," so navedli.

Glede prijateljskega odnosa uprave in nadzornega sveta, o katerem je pisal časnik Finance, so zapisali, da je "povsem normalno", da so se v dolgoletnem delovanju "znanstva predsednika uprave Franja Bobinca in članov nadzornega sveta Gorenja okrepila, odločno pa zanikamo, da bi to kakor koli vplivalo na razprave in odločitve nadzornega sveta glede poslovanja Gorenja".

Nadzorniki še pravijo, da je pred skupino Gorenje "zelo turbulentno obdobje, zato je stabilno vodenje v interesu družbe, njenih deležnikov in delničarjev".

A. S.