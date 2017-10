Gorenje in Panasonic še vedno poslovno sodelujeta

Iztekli sta se pogodbi, sodelovanje ne

26. oktober 2017 ob 21:14

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Dejstvo, da sta se v pogodbeno dogovorjenem roku iztekli dve komercialni pogodbi o prodaji izdelkov Panasonicu, ne pomeni, da je poslovno sodelovanje prenehalo, zatrjuje družba Gorenje.

"Gorenje in Panasonic še vedno poslovno sodelujeta pri razvoju in proizvodnji določenih izdelkov, obe družbi pa se dogovarjata tudi o skupnem razvoju tehnološko zahtevnih kuhalnih aparatov," so po spletni strani Ljubljanske borze sporočili iz Gorenja. Sodelovanje poteka na osnovi pogodbe o strateškem sodelovanju, ki poleg osnov za komercialno in razvojno sodelovanje ureja tudi sodelovanje Panasonica v lastniški strukturi Gorenja.



V letu 2017 so v Gorenju v poslovnem načrtu predvideli, da bodo na osnovi dveh komercialnih pogodb o prodaji izdelkov Panasonicu ustvarili približno pol odstotka prihodkov skupine Gorenje. Med januarjem in septembrom letos je bil obseg omenjenih pogodb v celoti izveden, zato v letu 2017 Gorenje v tem pogledu ne bo zaznalo nikakršnega padca prihodkov, so poudarili.

Ker je Panasonic Gorenje pravočasno obvestil, da omenjenih dveh pogodb v prihodnjem letu ne namerava podaljšati, prihodki iz tega naslova tudi ne bodo vključeni v letni načrt skupine Gorenje za leto 2018. "Gorenje in Panasonic sta svoje sodelovanje vseskozi usklajevala v skladu s trendi na ciljnih trgih, zato je bilo načrtovanje pričakovanih prihodkov pravilno," so zagotovili.

V Gorenju so pojasnili še, da so od Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP) prejeli zahtevo za posredovanje poročil in informacij, ki temelji izključno na člankih, objavljenih v časniku Delu. Gorenje bo na omenjeno zahtevo ATVP-ja odgovorilo v skladu z veljavno zakonodajo in postavljenimi roki, od časnika Delo pa so v skladu z zakonom o medijih zahtevali objavo popravka oz. prikaza nasprotnih dejstev.

"O dogodkih, ki za skupino Gorenje nimajo materialnega pomena (predstavljajo manj kot pet odstotkov letnih prihodkov), ne poročamo," so dodali. "Če bi kateri od partnerjev odstopil od strateške pogodbe o poslovnem sodelovanju, pa bi Gorenje ravnalo enako kot ob njeni sklenitvi in podatek takoj javno objavilo," so zagotovili.

Iz ATVP so za Slovensko tiskovno agencijo sporočili, da so informacije v zvezi s konkretnimi postopki nadzora zaupne. Hkrati pa so pojasnili, da vselej, ko zaznajo sum kršitev, začnejo postopek nadzora, v katerem preverijo vsa relevantna dejstva in okoliščine.

Delo je pred dnevi poročalo, da se je Gorenje s Panasonicom dogovorilo o podrobnostih prenehanja sodelovanja. To je po navedbah Gorenja prinašalo 1,5 odstotka prometa skupine.

Al. Ma.