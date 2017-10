Gorenje ne dela več za japonski Panasonic

Odpuščanja za zdaj ne bo

24. oktober 2017 ob 09:42

Velenje - MMC RTV SLO, STA

Panasonic in Gorenje naj bi se pretekli mesec dogovorila o prenehanju sodelovanja na področju proizvodnje, kar bi po ocenah poznavalcev lahko povzročilo izpad desetine prihodkov skupine.

Proizvodnja pralnih strojev in samostojnih hladilnikov za Panasonic je Gorenju prinašala poldrugi odstotek celotnega prometa skupine, glede na ocene poznavalcev pa bi izpad lahko dosegel tudi desetino prihodkov skupine Gorenje, je poročal časopis Delo. Z Japonci naj bi potekalo zgolj še dogovarjanje o tem, koliko časa bo Gorenje še zagotavljalo rezervne dele za stroje, ki so jih proizvajali.



V Gorenju za zdaj zatrjujejo, da prenehanje proizvodnje za Panasonic ne bo povzročilo odpuščanja zaposlenih, saj je prodaja trenutno zelo dobra. Izpad, ki ni zanemarljiv, bodo poskusili nadomestiti s prodajo pri drugih kupcih na vseh dosedanjih in potencialnih novih trgih. Pri Gorenju proizvajajo izdelke tudi za druge blagovne znamke.

"Po poletnih mesecih, ko je potrošnja nizka, sledijo za nas najmočnejši meseci v letu. Prodaja se dobro odvija. Kot običajno je torej v teh mesecih tudi proizvodnja, ki sledi naročilom, zelo velika, zato so zdaj naše zmogljivosti najbolje izkoriščene," so za časopis povedali v Gorenju.

Plodno sodelovanje s Panasonicom

Sodelovanje s Panasonicom se je končalo, a so rezultati skupnega dela strokovnjakov obeh skupin poleg konkretnih izdelkov v Gorenje prinesli tudi novo znanje in inovativne pristope, ki so na področju raziskav in razvoja zelo pomembni pri ustvarjanju za naprej, so po poročanju Dela zatrdili v družbi.

Informacija o prekinitvi sodelovanja je precej nenavadna, saj sta še konec lanskega leta obe strani poudarjali, da se poslovno sodelovanje med njima nadaljuje ne glede na to, da se Japonci po skrbnem ogledu Gorenja niso odločili za povečanje svojega deleža v lastniški strukturi. Panasonic ima v lasti malo več kot deset odstotkov Gorenja.

Bo sledil odhod iz lastniške strukture?

Ob prekinitvi sodelovanja se postavlja vprašanje, ali bo sledil tudi odhod iz lastništva Gorenja. Država ima v njem prek Kapitalske družbe (Kad) 16,4 odstotka, ta pa naj bi po navedbah časnika konec avgusta na finančno ministrstvo naslovila vprašanje, ali mora delež v Gorenju, ki spada med pomembne naložbe države, povečevati.

Kot je v ponedeljek na konferenci Slovenskega državnega holdinga (SDH) povedala članica uprave SDH-ja Nada Drobne Popovič, SDH v Gorenju nima lastniškega deleža, zato Kad to naložbo upravlja samostojno. Kad tako samostojno pripravlja tudi odločitev o tem, ali bo povečal delež ali ne, je dodala.

Verjetno bo kmalu na prodaj tudi delež Mednarodne finančne korporacije (IFC) iz skupine Svetovne banke, ki ima v Gorenju 11,8-odstotni delež. Ta je že pred leti napovedala, da se bo v določenem času iz Gorenja umaknila.

